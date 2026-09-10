7 Alasan Mengapa Orang-orang Pintar Kerap Memiliki Ide-Ide Bodoh Menurut Psikologi

seseorang yang mendapat ide-ide bodoh. (Magnific)

JawaPos.com - Kita sering mengira bahwa orang yang cerdas pasti mampu menghasilkan pemikiran yang cerdas pula.

Logikanya sederhana: jika seseorang memiliki kemampuan berpikir yang tinggi, pengetahuan yang luas, serta kemampuan memecahkan masalah yang baik, bukankah seharusnya ia lebih jarang membuat keputusan buruk?



Ternyata tidak selalu.



Dalam kehidupan sehari-hari, kita justru sering menemukan sesuatu yang paradoksal: orang yang sangat pintar dapat mempertahankan gagasan yang jelas-jelas lemah, membuat keputusan yang tidak masuk akal, atau menggunakan kecerdasannya untuk membela sesuatu yang sebenarnya keliru.



Seorang akademisi bisa mempercayai teori yang tidak masuk akal. Seorang pebisnis jenius bisa membuat keputusan investasi yang buruk. Seorang profesional berpengalaman bisa mengabaikan bukti yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri.



Apakah ini berarti kecerdasan sebenarnya tidak berguna?



Tentu saja bukan.



Masalahnya adalah bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan bukanlah hal yang sama.



Kemampuan untuk berpikir cepat, menganalisis informasi, mengenali pola, dan memecahkan persoalan tertentu tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap bias psikologis. Bahkan, dalam beberapa situasi, kemampuan intelektual yang tinggi justru dapat membuat seseorang semakin mahir dalam merasionalisasi kesalahan.



Dengan kata lain, orang pintar tidak selalu gagal karena tidak mampu berpikir.



Kadang-kadang mereka gagal karena terlalu pandai menemukan alasan untuk mempercayai apa yang memang ingin mereka percayai.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (9/9), terdapat tujuh alasan psikologis yang dapat menjelaskan mengapa orang-orang cerdas sekalipun bisa memiliki ide-ide yang buruk.



1. Orang pintar juga bisa terjebak dalam bias konfirmasi



Salah satu jebakan psikologis paling umum adalah confirmation bias, atau bias konfirmasi.



Bias ini terjadi ketika seseorang cenderung mencari, mengingat, dan menafsirkan informasi yang mendukung keyakinannya, sementara informasi yang bertentangan dengannya cenderung diabaikan atau dianggap kurang penting.



Menariknya, kecerdasan tidak otomatis menghilangkan bias ini.



Bayangkan seseorang sangat yakin bahwa sebuah keputusan bisnis adalah keputusan terbaik. Karena ia memiliki kemampuan analitis yang tinggi, ia mampu membuat berbagai argumen yang mendukung keputusan tersebut.



Ia membaca laporan yang mendukung pilihannya.



Ia menemukan contoh perusahaan lain yang berhasil melakukan hal serupa.



Ia membuat perhitungan yang menunjukkan kemungkinan keuntungan.



Ia bahkan mampu menjawab kritik dari orang lain dengan argumentasi yang terdengar sangat logis.



Masalahnya?



Ia mungkin tidak benar-benar sedang mencari kebenaran.



Ia sedang mencari pembenaran.



Ini merupakan perbedaan yang sangat penting.



Orang yang berpikir kritis seharusnya bertanya:



“Apa yang bisa membuktikan bahwa saya salah?”



Sementara orang yang sedang melakukan rasionalisasi bertanya:



“Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya benar?”



Keduanya sama-sama menggunakan logika, tetapi memiliki tujuan yang berbeda.



Inilah salah satu alasan mengapa orang pintar kadang sulit diyakinkan ketika mereka sudah memiliki posisi tertentu. Mereka bukan tidak mampu memahami argumen lawan. Justru mereka mungkin mampu memahami argumen tersebut dengan sangat baik.



Namun kemampuan intelektual itu kemudian digunakan untuk menyerang kelemahan argumen lawan, bukan untuk menguji kelemahan keyakinan sendiri.



Akibatnya, semakin pintar seseorang berargumentasi, semakin kuat pula sebuah ide yang sebenarnya salah dapat dipertahankan.



Kecerdasan menjadi pedang bermata dua



Kecerdasan memang membantu seseorang menemukan kesalahan dalam pemikiran orang lain.



Tetapi kemampuan yang sama juga dapat digunakan untuk menyembunyikan kesalahan dalam pemikirannya sendiri.



Itulah sebabnya kemampuan berpikir kritis tidak cukup hanya dengan kemampuan berargumentasi. Kita juga membutuhkan kemauan untuk mengubah pendapat ketika bukti menunjukkan bahwa kita salah.



2. Mereka terlalu percaya pada kemampuan berpikirnya sendiri



Orang yang sering berhasil memecahkan masalah memiliki alasan untuk percaya diri.



Jika berkali-kali seseorang mampu menemukan solusi ketika orang lain kesulitan, lama-kelamaan ia akan membangun keyakinan:



“Saya biasanya bisa menemukan jawabannya.”



Keyakinan tersebut dapat menjadi aset besar.



Namun jika terlalu kuat, ia dapat berubah menjadi jebakan.



Seseorang mungkin mulai menganggap bahwa hampir semua masalah dapat diselesaikan hanya dengan kecerdasan dan analisisnya sendiri.



Padahal kenyataan jauh lebih kompleks.



Ada masalah yang membutuhkan pengalaman.



Ada masalah yang membutuhkan informasi tambahan.



Ada masalah yang membutuhkan perspektif orang lain.



Dan ada pula masalah yang tidak memiliki jawaban sempurna.



Orang pintar terkadang sulit menerima kondisi terakhir ini.



Mereka terbiasa menemukan pola, menjelaskan sesuatu, dan menyusun solusi. Ketika berhadapan dengan situasi yang penuh ketidakpastian, mereka dapat terdorong untuk membuat penjelasan yang terlalu rapi.



Padahal, dunia tidak selalu serapi teori.



Overconfidence dapat muncul secara halus



Kepercayaan diri berlebihan tidak selalu berbentuk kesombongan.



Seseorang tidak perlu mengatakan, “Saya paling pintar.”



Ia bisa terlihat sangat rendah hati tetapi tetap terlalu yakin terhadap penilaiannya sendiri.



Misalnya:



“Saya sudah mempertimbangkan semua kemungkinan.”



Kalimat tersebut terdengar masuk akal.



Tetapi secara psikologis, pertanyaannya adalah: benarkah semua kemungkinan sudah dipertimbangkan?



Otak manusia memiliki keterbatasan. Tidak peduli seberapa cerdas seseorang, ia tetap bekerja dengan informasi yang terbatas, perhatian yang terbatas, dan pengalaman yang terbatas.



Kesadaran terhadap keterbatasan tersebut justru merupakan salah satu ciri penting dari pemikiran yang matang.



3. Mereka terlalu mudah jatuh cinta pada ide yang kompleks



Ada sebuah kecenderungan manusia untuk menganggap sesuatu yang rumit sebagai sesuatu yang lebih cerdas.



Padahal, kompleksitas tidak selalu berarti kualitas.



Orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi biasanya mampu melihat banyak hubungan sekaligus. Mereka dapat menghubungkan satu fenomena dengan fenomena lain, menemukan pola tersembunyi, serta menghasilkan teori yang jauh lebih kompleks dibandingkan orang kebanyakan.



Ini merupakan kemampuan yang sangat berguna.



Tetapi ada sisi negatifnya.



Karena mampu melihat begitu banyak kemungkinan, seseorang dapat membuat masalah sederhana menjadi terlalu rumit.



Misalnya, sebuah perusahaan mengalami penurunan penjualan.



Penjelasan sederhananya mungkin adalah:



produknya tidak lagi diminati;

harga terlalu mahal;

pesaing menawarkan produk lebih baik;

strategi pemasaran tidak efektif.



Namun seseorang yang sangat analitis bisa membuat model yang jauh lebih kompleks:



perubahan perilaku konsumen + kondisi makroekonomi + psikologi pelanggan + perubahan budaya + algoritma media sosial + dinamika kompetitor + tren global.



Semua faktor tersebut mungkin memang relevan.



Tetapi semakin banyak variabel yang dimasukkan, semakin mudah seseorang kehilangan pertanyaan paling mendasar:



“Apa sebenarnya penyebab utamanya?”



Kadang-kadang solusi terbaik justru sederhana.



Kompleksitas bisa menciptakan ilusi kecerdasan



Sebuah ide yang menggunakan istilah teknis, teori rumit, grafik, statistik, dan banyak asumsi dapat terdengar sangat meyakinkan.



Namun jika semua lapisan tersebut dilepas, mungkin tidak ada substansi yang kuat di dalamnya.



Karena itu, orang yang benar-benar menguasai suatu bidang sering kali mampu menjelaskan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang sederhana.



Kesederhanaan bukan berarti kedangkalan.



Sebaliknya, kesederhanaan yang tepat sering merupakan hasil dari pemahaman yang mendalam.



4. Pengetahuan yang luas dapat menciptakan “blind spot”



Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula pola yang dapat ia lihat.



Namun pengetahuan juga dapat menciptakan titik buta.



Mengapa?



Karena orang cenderung menggunakan kerangka berpikir yang sudah mereka miliki.



Seorang dokter akan melihat masalah melalui perspektif medis.



Seorang ekonom akan melihatnya melalui insentif dan angka.



Seorang insinyur mungkin melihatnya melalui sistem dan efisiensi.



Seorang pengacara melihatnya melalui aturan dan preseden.



Masing-masing perspektif sangat berguna.



Tetapi tidak ada satu perspektif yang mampu menjelaskan seluruh kenyataan.



Orang yang sangat ahli bahkan dapat mengalami apa yang sering disebut sebagai expert blind spot: kesulitan menyadari bahwa cara mereka memahami sebuah persoalan tidak selalu sama dengan cara orang lain melihatnya.



Karena sudah sangat terbiasa dengan suatu bidang, mereka mungkin menganggap hal-hal tertentu sebagai sesuatu yang “jelas”.



Padahal bagi orang di luar bidang tersebut, persoalannya terlihat sangat berbeda.



Pengalaman bisa menjadi jebakan



Pengalaman biasanya meningkatkan kualitas keputusan.



Tetapi pengalaman juga dapat membuat seseorang terlalu bergantung pada pola masa lalu.



Jika seseorang telah melihat situasi serupa ratusan kali, ia mungkin berpikir:



“Saya tahu bagaimana ini akan berakhir.”



Sering kali prediksi tersebut benar.



Namun masalah muncul ketika situasinya sebenarnya sudah berubah.



Dunia terus berubah. Teknologi berubah. Pasar berubah. manusia berubah.



Strategi yang berhasil sepuluh tahun lalu belum tentu berhasil hari ini.



Jadi, pengalaman tanpa kemampuan untuk memperbarui model mental dapat berubah dari keunggulan menjadi hambatan.



5. Mereka bisa menjadi sangat ahli dalam merasionalisasi keputusan buruk



Ini mungkin salah satu alasan paling menarik.



Orang pintar memiliki kemampuan bahasa dan logika yang baik. Mereka dapat menyusun penjelasan dengan sangat meyakinkan.



Masalahnya, kemampuan tersebut tidak selalu digunakan untuk menemukan kebenaran.



Kadang digunakan untuk membuat kesalahan terlihat masuk akal.



Misalnya seseorang mengambil keputusan impulsif.



Setelah keputusan tersebut ternyata menghasilkan masalah, ia mungkin mulai menyusun penjelasan:



“Sebenarnya keputusan itu tetap masuk akal karena kondisi saat itu berbeda.”



Atau:



“Kalau saya tidak mengambil risiko itu, saya tidak akan pernah tahu hasilnya.”



Atau:



“Kegagalan ini sebenarnya bagian dari strategi jangka panjang.”



Semua pernyataan tersebut mungkin benar.



Tetapi bisa juga hanya merupakan cara psikologis untuk mengurangi rasa tidak nyaman karena telah membuat keputusan yang buruk.



Dalam psikologi, manusia memiliki kebutuhan untuk mempertahankan konsistensi antara keyakinan dan perilaku. Ketika keduanya bertentangan, muncul ketegangan psikologis yang dikenal sebagai cognitive dissonance atau disonansi kognitif.



Jika seseorang percaya:



“Saya adalah orang yang rasional.”



Tetapi kemudian membuat keputusan yang tidak rasional, ada dua kemungkinan.



Ia bisa berkata:



“Saya salah.”



Atau ia bisa berkata:



“Keputusan saya sebenarnya rasional jika dilihat dari sudut tertentu.”



Pilihan kedua sering terasa lebih nyaman.



Dan orang dengan kemampuan argumentasi tinggi mungkin memiliki lebih banyak alat untuk melakukan pilihan kedua.



Di sinilah kecerdasan bisa disalahgunakan



Masalahnya bukan pada logika.



Masalahnya adalah tujuan penggunaan logika.



Logika dapat digunakan sebagai lampu untuk melihat kenyataan.



Tetapi logika juga dapat digunakan sebagai pengacara yang selalu membela kliennya.



Ketika pikiran berubah menjadi pengacara bagi ego, hampir semua keputusan dapat diberikan pembenaran.



6. Orang pintar tidak kebal terhadap emosi



Ada anggapan bahwa keputusan buruk terjadi karena seseorang tidak berpikir secara rasional.



Padahal manusia bukan mesin logika.



Orang yang sangat cerdas pun dapat dipengaruhi oleh:



rasa takut;

cinta;

iri hati;

gengsi;

kemarahan;

ambisi;

kebutuhan akan pengakuan;

rasa malu;

keinginan untuk menang.



Dan ketika emosi sudah terlibat, kecerdasan tidak otomatis membuat seseorang objektif.



Bahkan terkadang justru sebaliknya.



Orang pintar mungkin memiliki kemampuan luar biasa untuk menjelaskan mengapa tindakannya benar, meskipun keputusan tersebut sebenarnya didorong oleh emosi.



Contohnya adalah seseorang yang sangat membenci rivalnya.



Secara sadar ia mungkin tidak berkata:



“Saya menolak ide ini karena saya tidak menyukai orang tersebut.”



Sebaliknya, ia mungkin menyusun sepuluh alasan mengapa ide rivalnya buruk.



Kesepuluh alasan itu bisa saja memiliki dasar yang masuk akal.



Tetapi tanpa disadari, evaluasinya telah dipengaruhi oleh emosi pribadi.



Rational ≠ emotionless



Menjadi rasional bukan berarti tidak memiliki emosi.



Justru orang yang matang secara psikologis adalah orang yang mampu menyadari:



“Saya sedang marah, jadi penilaian saya mungkin tidak sepenuhnya objektif.”



Kesadaran seperti ini jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki IQ tinggi.



7. Mereka kadang terlalu percaya bahwa setiap masalah membutuhkan solusi



Orang yang pintar biasanya menyukai masalah.



Masalah adalah teka-teki.



Ada sesuatu yang rusak, lalu harus diperbaiki.



Ada pertanyaan, lalu harus ditemukan jawabannya.



Ada ketidakefisienan, lalu harus dibuat lebih efisien.



Pola pikir ini sangat berguna dalam sains, teknologi, bisnis, dan berbagai bidang profesional.



Tetapi kehidupan memiliki jenis persoalan yang berbeda.



Tidak semua persoalan dapat “diselesaikan”.



Beberapa hanya dapat dikelola.



Ada konflik yang tidak memiliki solusi sempurna.



Ada ketidakpastian yang tidak dapat dihilangkan.



Ada hubungan yang membutuhkan kompromi, bukan optimasi.



Ada keputusan yang harus dibuat meskipun informasi tidak lengkap.



Dalam situasi seperti itu, keinginan untuk menemukan solusi sempurna justru dapat menghasilkan keputusan buruk.



Seseorang mungkin terus menganalisis karena merasa masih ada jawaban yang lebih baik.



Padahal terkadang yang dibutuhkan bukan analisis tambahan.



Yang dibutuhkan adalah keputusan.



Analisis berlebihan dapat menjadi bentuk penundaan



Orang pintar dapat mengalami analysis paralysis.



Mereka melihat terlalu banyak kemungkinan.



Setiap pilihan memiliki konsekuensi.



Setiap konsekuensi memiliki risiko.



Setiap risiko memiliki skenario alternatif.



Akhirnya, seseorang tidak melakukan apa-apa.



Dalam dunia nyata, keputusan yang cukup baik dan dilakukan tepat waktu sering kali lebih berguna daripada keputusan sempurna yang tidak pernah dibuat.



Jadi, Apakah Orang Pintar Lebih Sering Memiliki Ide Bodoh?



Tidak sesederhana itu.



Kita perlu berhati-hati dengan kesimpulan seperti “semakin pintar seseorang, semakin bodoh idenya.”



Bukti psikologi tidak mendukung klaim sesederhana itu.



Kecerdasan tetap berkaitan dengan berbagai kemampuan kognitif yang penting. Orang dengan kemampuan intelektual tinggi dapat memiliki keunggulan dalam memahami informasi, memecahkan masalah, belajar, dan mengenali hubungan kompleks.



Tetapi kecerdasan tidak sama dengan rasionalitas dalam semua situasi.



Seseorang bisa sangat pintar tetapi tetap memiliki bias.



Seseorang bisa sangat berpendidikan tetapi tetap emosional.



Seseorang bisa sangat ahli tetapi tetap terlalu percaya diri.



Seseorang bisa memiliki IQ tinggi tetapi buruk dalam menilai dirinya sendiri.



Dan yang paling penting, seseorang bisa sangat pandai menjelaskan mengapa dirinya benar, tanpa benar-benar memeriksa apakah dirinya memang benar.



Perbedaan Antara Orang Pintar dan Orang yang Bijaksana



Jika demikian, apa yang membedakan orang yang sekadar pintar dengan orang yang memiliki penilaian yang matang?



Salah satunya adalah epistemic humility, atau kerendahan hati intelektual.



Orang yang memiliki kerendahan hati intelektual mampu mengatakan:



“Saya mungkin salah.”



Bukan karena ia tidak percaya diri.



Justru karena ia memahami keterbatasan pengetahuannya.



Ia tidak hanya bertanya:



“Apa alasan yang mendukung pendapat saya?”



Tetapi juga:



“Apa yang bisa membuktikan bahwa saya salah?”



Ia tidak hanya mencari orang yang setuju dengannya.



Ia mencari orang yang mampu memberikan kritik yang berkualitas.



Ia tidak menganggap perubahan pendapat sebagai kekalahan.



Sebaliknya, ia menganggap perubahan pendapat sebagai tanda bahwa informasi baru telah membuat model berpikirnya menjadi lebih baik.



Inilah kualitas yang sering kali lebih penting daripada sekadar kecerdasan.



Cara Menghindari Jebakan “Ide Bodoh” Meski Kita Merasa Pintar



Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu.



1. Cari argumen terbaik dari pihak yang berlawanan



Jangan mencari kritik yang mudah dikalahkan.



Cari kritik terkuat terhadap pendapat sendiri.



Jika pendapat kita masih bertahan setelah menghadapi kritik terbaik, tingkat keyakinan kita menjadi lebih beralasan.



2. Pisahkan ego dari gagasan



Sebuah ide yang buruk tidak membuat kita menjadi orang bodoh.



Sebaliknya, mengakui bahwa sebuah ide buruk justru memungkinkan kita memperbaikinya.



Jangan jadikan identitas pribadi bergantung pada satu pendapat.



3. Tanyakan apa yang akan membuat kita berubah pikiran



Ini pertanyaan sederhana tetapi sangat kuat:



“Bukti seperti apa yang akan membuat saya mengubah pendapat?”



Jika jawabannya adalah “tidak ada”, kemungkinan besar kita tidak sedang mempertahankan sebuah hipotesis.



Kita sedang mempertahankan sebuah keyakinan.



4. Bedakan “saya bisa menjelaskannya” dengan “saya benar”



Kemampuan menjelaskan sesuatu dengan sangat baik tidak membuktikan bahwa sesuatu itu benar.



Sebuah teori yang salah tetap bisa dijelaskan dengan sangat elegan.



5. Gunakan orang lain sebagai alat koreksi



Kecerdasan individu memiliki batas.



Karena itu, orang yang matang tidak hanya mengandalkan pikirannya sendiri.



Ia membangun lingkungan yang memungkinkan dirinya dikoreksi.



Orang seperti ini tidak takut memiliki teman, kolega, atau pasangan yang berani mengatakan:



“Menurut saya, kamu salah.”



Kesimpulan: Kecerdasan Membantu Kita Berpikir, Tetapi Tidak Selalu Membantu Kita Berpikir Benar



Pada akhirnya, paradoks terbesar tentang kecerdasan adalah ini:



Kemampuan berpikir yang kuat tidak menjamin bahwa seseorang akan menggunakan kemampuan tersebut untuk mencari kebenaran.



Kita dapat menggunakan kecerdasan untuk menemukan solusi.



Tetapi kita juga dapat menggunakannya untuk mempertahankan ego.



Kita dapat menggunakan logika untuk menguji keyakinan.



Tetapi kita juga dapat menggunakannya untuk merasionalisasi keyakinan.



Kita dapat menggunakan pengetahuan untuk melihat dunia dengan lebih jelas.



Tetapi kita juga dapat menggunakannya untuk menjadi terlalu yakin bahwa kita sudah memahami dunia.



Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan:



“Seberapa pintar seseorang?”



Melainkan:



“Apa yang dilakukan seseorang ketika bukti menunjukkan bahwa dirinya mungkin salah?”



Orang yang benar-benar matang secara intelektual bukanlah orang yang tidak pernah memiliki ide buruk.



Tidak ada manusia seperti itu.



Orang yang matang adalah orang yang mampu mengenali ide buruknya sendiri, mengujinya, menerima kritik, dan meninggalkannya ketika bukti memang menuntut demikian.



Sebab pada akhirnya, kecerdasan memberi kita kemampuan untuk berpikir.



Tetapi kerendahan hati, keterbukaan terhadap bukti, dan kesediaan mengoreksi diri membantu kita menggunakan kemampuan tersebut dengan benar.



