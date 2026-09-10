10 Cara Sederhana untuk Tetap Bersantai Saat Aktivitas Tengah Padat

JawaPos.com - Kesibukan sering membuat seseorang merasa tidak punya waktu untuk beristirahat.

Pagi dimulai dengan pekerjaan, siang dipenuhi berbagai tugas, sore masih ada urusan yang harus diselesaikan, sementara malam justru digunakan untuk mengejar pekerjaan yang belum selesai.

Masalahnya, tubuh dan pikiran tetap membutuhkan jeda meskipun daftar aktivitas belum benar-benar habis.

Bersantai bukan berarti malas atau membuang waktu. Justru, memberikan ruang untuk diri sendiri dapat membantu seseorang menjaga energi dan kembali menjalani aktivitas dengan kondisi yang lebih baik.

Menariknya, relaksasi tidak selalu membutuhkan liburan panjang atau biaya besar.

Ada sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan di sela rutinitas sehari-hari, bahkan ketika jadwal terasa sangat padat.

Dirangkum dari laman YourTango, ternyata kebiasaan sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan menjaga kualitas hidup di tengah rutinitas.

YourTango menekankan bahwa perawatan diri tidak harus mahal atau rumit, tetapi dapat dimulai dari aktivitas sederhana seperti bergerak, menikmati alam, membatasi layar, mengelola pikiran, dan menyediakan waktu bersama orang yang disayangi.

Berikut 10 cara sederhana yang bisa dicoba.

1. Luangkan Waktu untuk Bergerak, Meski Hanya Sebentar Ketika aktivitas sedang padat, olahraga sering menjadi hal pertama yang dikorbankan.

Alasannya sederhana: tidak ada waktu untuk pergi ke pusat kebugaran atau melakukan latihan selama satu jam.

Padahal, bergerak tidak selalu harus berarti olahraga berat.

Berjalan kaki beberapa menit, melakukan peregangan di sela pekerjaan, menaiki tangga, melakukan yoga ringan, atau sekadar berdiri dan menggerakkan tubuh setelah terlalu lama duduk dapat menjadi cara sederhana untuk memberikan jeda.

YourTango menekankan pentingnya memperlakukan tubuh dengan baik melalui aktivitas fisik yang menyenangkan, bukan semata-mata demi mengubah penampilan.