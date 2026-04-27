10 Tempat Makan Paling Hits di Semarang dengan Suasana Estetik dan Harga Terjangkau, Cocok untuk Nongkrong Ataupun Berbincang Bersantai!

JawaPos.Com - Kota Semarang tidak pernah kehabisan kejutan dalam urusan kuliner yang memanjakan lidah sekaligus menjadi tempat bersantai.
Belakangan ini, tren tempat makan tidak hanya soal rasa, tetapi juga suasana yang estetik dan instagramable.
Oleh karenanya, banyak rumah makan di Kota Semarang yang memadukan desain interior menarik dengan menu lezat, sehingga menjadi favorit anak muda hingga wisatawan.
Mulai dari konsep vintage, taman tropis, hingga industrial modern, setiap tempat menawarkan pengalaman makan yang berbeda.
Menariknya, harga yang ditawarkan pun tetap terjangkau, sehingga kamu bisa menikmati makanan enak sambil berburu foto tanpa harus merogoh kocek dalam.
Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh tempat makan Semarang yang sedang viral dengan rasa enak dan suasana instagramable yang wajib kamu kunjungi, untuk sekadar nongkrong, makan ataupun bersantai.
1. Spiegel Bar & Bistro
Spiegel Bar & Bistro merupakan salah satu restoran paling ikonik di kawasan Kota Lama Semarang yang beralamat di Jalan Letjen Suprapto No.59.
Bangunan ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang masih dipertahankan keasliannya, sehingga menghadirkan suasana klasik dengan sentuhan industrial modern yang sangat estetik.
Dinding bata ekspos, langit-langit tinggi, serta pencahayaan hangat menjadikan setiap sudutnya sangat cocok untuk berfoto.
Tempat ini tidak hanya menawarkan suasana yang menarik, tetapi juga kualitas makanan yang sangat baik.
Menu yang disajikan didominasi oleh western food seperti steak, pasta, pizza, serta berbagai pilihan minuman kopi dan mocktail.
Penyajian makanan dibuat dengan tampilan yang menarik, sehingga tidak hanya enak tetapi juga visualnya menggoda.
Harga makanan di sini berkisar antara Rp40.000 hingga Rp120.000, tergolong menengah ke atas namun masih sepadan dengan pengalaman yang diberikan.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!