10 Tempat Makan Paling Hits di Semarang dengan Suasana Estetik dan Harga Terjangkau, Cocok untuk Nongkrong Ataupun Berbincang Bersantai!

Ilustrasi rumah makan hits di semarang. (Freepik)

JawaPos.Com - Kota Semarang tidak pernah kehabisan kejutan dalam urusan kuliner yang memanjakan lidah sekaligus menjadi tempat bersantai.

Belakangan ini, tren tempat makan tidak hanya soal rasa, tetapi juga suasana yang estetik dan instagramable.

Oleh karenanya, banyak rumah makan di Kota Semarang yang memadukan desain interior menarik dengan menu lezat, sehingga menjadi favorit anak muda hingga wisatawan.

Mulai dari konsep vintage, taman tropis, hingga industrial modern, setiap tempat menawarkan pengalaman makan yang berbeda.

Menariknya, harga yang ditawarkan pun tetap terjangkau, sehingga kamu bisa menikmati makanan enak sambil berburu foto tanpa harus merogoh kocek dalam.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh tempat makan Semarang yang sedang viral dengan rasa enak dan suasana instagramable yang wajib kamu kunjungi, untuk sekadar nongkrong, makan ataupun bersantai.

1. Spiegel Bar & Bistro

Spiegel Bar & Bistro merupakan salah satu restoran paling ikonik di kawasan Kota Lama Semarang yang beralamat di Jalan Letjen Suprapto No.59.

Bangunan ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang masih dipertahankan keasliannya, sehingga menghadirkan suasana klasik dengan sentuhan industrial modern yang sangat estetik.

Dinding bata ekspos, langit-langit tinggi, serta pencahayaan hangat menjadikan setiap sudutnya sangat cocok untuk berfoto.

Tempat ini tidak hanya menawarkan suasana yang menarik, tetapi juga kualitas makanan yang sangat baik.

Menu yang disajikan didominasi oleh western food seperti steak, pasta, pizza, serta berbagai pilihan minuman kopi dan mocktail.

Penyajian makanan dibuat dengan tampilan yang menarik, sehingga tidak hanya enak tetapi juga visualnya menggoda.