4 Hal yang Membuat Sebagian Orang Sulit Bersantai dan Bahagia Saat Liburan

JawaPos.com – Liburan umumnya dimanfaatkan sebagai momen untuk beristirahat, memulihkan energi, dan melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Meski demikian, tidak semua orang dapat menikmati masa liburan dengan perasaan tenang dan rileks seperti yang diharapkan.

Sebagian individu justru mengalami tekanan atau ketidaknyamanan saat tidak memiliki aktivitas yang biasa dijalani.

Kondisi tersebut membuat liburan terasa lebih melelahkan dan memicu stres, sehingga kebahagiaan yang seharusnya dirasakan menjadi sulit tercapai.

Ketahuilah 4 hal yang dapat membuat liburan seseorang menjadi tidak bahagia, Seperti dilansir dari laman Hack Spirit.

1. Terlalu Merencanakan Liburan secara Berlebihan

Ketika Anda merencanakan setiap menit liburan Anda, tidak ada ruang untuk petualangan spontan atau waktu istirahat yang tenang. Hingga membuat Anda selalu terburu-buru dari satu tempat ke tempat lain.

Perlu diingat, Liburan bukan hanya tentang jalan-jalan dan mencoba hal-hal baru. Liburan tentang mengambil langkah mundur, menghirup udara segar, dan melepaskan kekhawatiran sehari-hari.

Bila Anda terus-menerus bepergian, Anda hanya memindahkan stres pekerjaan ke stres liburan.

2. Tidak Memahami Budaya Lokas Tempat Wisata yang Dikunjungi