Ingin Gigi Terlihat Lebih Putih? Ini 7 Cara Alami yang Bisa Dicoba

ilustrasi perbandingan warna gigi. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Gigi yang terlihat lebih gelap atau kekuningan merupakan hal yang cukup umum. Perubahan warna dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebersihan mulut, konsumsi makanan dan minuman tertentu, kebiasaan merokok, pertambahan usia, faktor genetik, hingga kondisi kesehatan gigi.
Kopi, teh, minuman bersoda berwarna gelap, serta makanan tertentu juga dapat meninggalkan noda pada permukaan gigi. Karena itu, selain rutin membersihkan gigi, menjaga pola konsumsi sehari-hari menjadi bagian penting untuk mempertahankan senyum tetap cerah.
Beberapa bahan alami kerap digunakan sebagai perawatan rumahan untuk membantu menjaga kebersihan dan mengurangi tampilan noda pada gigi. Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah bahan yang sering disebut dalam perawatan alami gigi.
Kunyit dikenal memiliki kandungan yang bersifat antioksidan dan antiradang. Bahan ini secara tradisional juga digunakan dalam berbagai perawatan kesehatan mulut.
Namun, penggunaan bubuk kunyit secara langsung pada gigi bukanlah metode pemutihan yang terbukti aman dan efektif. Untuk menjaga gigi tetap sehat, cara yang lebih penting adalah menyikat gigi menggunakan pasta gigi berfluoride secara rutin.
Kulit jeruk mengandung sejumlah senyawa alami dan sering dimanfaatkan dalam berbagai perawatan tradisional. Bagian kulitnya juga mengandung d-limonene.
Meski demikian, menggosokkan kulit jeruk secara rutin pada gigi perlu dihindari karena kandungan asam pada buah citrus berpotensi memengaruhi enamel. Jika ingin mengonsumsi jeruk, lebih baik menikmatinya sebagai bagian dari pola makan seimbang dan tetap menjaga kebersihan gigi.
Baking soda memiliki sifat abrasif ringan dan dapat ditemukan dalam sejumlah produk pasta gigi. Bahan ini dapat membantu membersihkan sebagian noda permukaan.
Penggunaan baking soda murni sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan atau dengan tekanan kuat karena dapat menyebabkan iritasi dan meningkatkan risiko kerusakan permukaan gigi. Pilihan yang lebih aman adalah menggunakan pasta gigi yang memang diformulasikan dengan baking soda dan telah dirancang untuk penggunaan sehari-hari.
Cuka sari apel kerap disebut sebagai bahan alami untuk membantu menghilangkan noda. Namun, sifatnya yang asam justru menjadi alasan untuk berhati-hati.
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Jawa Pos
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