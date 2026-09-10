Jangan Terpancing, 7 Cara Menghadapi Orang Kasar Tanpa Kehilangan Kendali

JawaPos.com – Berhadapan dengan orang yang berbicara atau bertindak kasar memang dapat menguras emosi. Situasi seperti ini bisa terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan kerja, keluarga, pertemanan, hingga ruang digital.

Ketika mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, membalas dengan kemarahan mungkin terasa sebagai pilihan paling mudah. Namun, respons yang terburu-buru justru berpotensi membuat masalah semakin panjang.

Ada cara yang lebih bijak untuk menghadapi perilaku tersebut tanpa kehilangan ketenangan maupun harga diri. Dengan mengendalikan respons, seseorang tetap dapat mempertahankan batasan tanpa harus ikut terjebak dalam konflik.

Dilansir dari Times of India, terdapat sejumlah cara yang dapat diterapkan ketika harus menghadapi orang yang bersikap kasar. Berikut tujuh di antaranya:

1. Jangan Langsung Terpancing Emosi Reaksi spontan ketika diperlakukan kasar biasanya adalah membalas dengan nada yang sama. Padahal, tindakan tersebut dapat membuat percakapan berubah menjadi pertengkaran.

Cobalah berhenti sejenak, menarik napas, dan mengatur emosi sebelum memberikan jawaban. Sikap tenang membuat Anda memiliki kesempatan untuk berpikir lebih jernih dan menentukan respons yang tepat.

2. Berikan Batasan dengan Tegas Sikap tenang bukan berarti membiarkan orang lain memperlakukan Anda sesuka hati. Jika seseorang sudah melewati batas, sampaikan keberatan secara jelas tetapi tetap sopan.

Batasan yang sehat menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri sekaligus tidak bersedia menerima perlakuan yang tidak pantas.

3. Jangan Menganggap Semua Perilaku Kasar sebagai Serangan Pribadi Tidak semua perkataan kasar berkaitan langsung dengan diri Anda. Bisa saja orang tersebut sedang mengalami tekanan, kelelahan, masalah pribadi, atau berada dalam kondisi emosional yang buruk.