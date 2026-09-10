Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 06.10 WIB

Jangan Terpancing, 7 Cara Menghadapi Orang Kasar Tanpa Kehilangan Kendali

ilustrasi teman yang berdebat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi teman yang berdebat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Berhadapan dengan orang yang berbicara atau bertindak kasar memang dapat menguras emosi. Situasi seperti ini bisa terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan kerja, keluarga, pertemanan, hingga ruang digital.

Ketika mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, membalas dengan kemarahan mungkin terasa sebagai pilihan paling mudah. Namun, respons yang terburu-buru justru berpotensi membuat masalah semakin panjang.

Ada cara yang lebih bijak untuk menghadapi perilaku tersebut tanpa kehilangan ketenangan maupun harga diri. Dengan mengendalikan respons, seseorang tetap dapat mempertahankan batasan tanpa harus ikut terjebak dalam konflik.

Dilansir dari Times of India, terdapat sejumlah cara yang dapat diterapkan ketika harus menghadapi orang yang bersikap kasar. Berikut tujuh di antaranya:

1. Jangan Langsung Terpancing Emosi

Reaksi spontan ketika diperlakukan kasar biasanya adalah membalas dengan nada yang sama. Padahal, tindakan tersebut dapat membuat percakapan berubah menjadi pertengkaran.

Cobalah berhenti sejenak, menarik napas, dan mengatur emosi sebelum memberikan jawaban. Sikap tenang membuat Anda memiliki kesempatan untuk berpikir lebih jernih dan menentukan respons yang tepat.

2. Berikan Batasan dengan Tegas

Sikap tenang bukan berarti membiarkan orang lain memperlakukan Anda sesuka hati. Jika seseorang sudah melewati batas, sampaikan keberatan secara jelas tetapi tetap sopan.

Batasan yang sehat menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri sekaligus tidak bersedia menerima perlakuan yang tidak pantas.

3. Jangan Menganggap Semua Perilaku Kasar sebagai Serangan Pribadi

Tidak semua perkataan kasar berkaitan langsung dengan diri Anda. Bisa saja orang tersebut sedang mengalami tekanan, kelelahan, masalah pribadi, atau berada dalam kondisi emosional yang buruk.

Memahami kemungkinan tersebut dapat membantu Anda menjaga jarak secara emosional. Dengan begitu, perilaku negatif orang lain tidak mudah terbawa hingga memengaruhi suasana hati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Perlu Selalu Membalas, Ini 5 Cara Menghadapi Orang yang Bikin Anda Tertekan - Image
Kepribadian

Tak Perlu Selalu Membalas, Ini 5 Cara Menghadapi Orang yang Bikin Anda Tertekan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 05.26 WIB

Tak Selalu Harus Pakai Deodoran, Ini 5 Cara Alami Kurangi Bau Badan - Image
Lifestyle

Tak Selalu Harus Pakai Deodoran, Ini 5 Cara Alami Kurangi Bau Badan

Kamis, 10 September 2026 | 21.37 WIB

Ingin Gigi Terlihat Lebih Putih? Ini 7 Cara Alami yang Bisa Dicoba - Image
Lifestyle

Ingin Gigi Terlihat Lebih Putih? Ini 7 Cara Alami yang Bisa Dicoba

Kamis, 10 September 2026 | 05.48 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore