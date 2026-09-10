Tak Selalu Harus Pakai Deodoran, Ini 5 Cara Alami Kurangi Bau Badan

JawaPos.com – Bau badan dapat menjadi persoalan yang cukup mengganggu, terutama ketika seseorang harus menjalani aktivitas di luar rumah selama berjam-jam. Kondisi tersebut tidak jarang membuat rasa percaya diri menurun.

Bau badan umumnya berkaitan dengan keringat yang bercampur dengan bakteri di permukaan kulit. Karena itu, menjaga kebersihan tubuh dan memperhatikan sejumlah kebiasaan sehari-hari dapat membantu mengurangi munculnya aroma tidak sedap.

Selain menggunakan produk antiperspiran atau deodoran, beberapa langkah sederhana juga dapat dilakukan di rumah. Namun, bahan alami belum tentu cocok untuk semua jenis kulit, sehingga penggunaannya tetap perlu dilakukan secara hati-hati.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut sejumlah cara yang dapat membantu mengurangi bau badan.

1. Pilih pakaian yang mudah menyerap keringat

Jenis pakaian yang dikenakan ternyata dapat memengaruhi kenyamanan tubuh ketika berkeringat. Pakaian dengan bahan yang memiliki sirkulasi udara baik dapat membantu tubuh terasa lebih sejuk dan tidak terlalu lembap.

Bahan seperti katun dapat menjadi salah satu pilihan untuk aktivitas sehari-hari. Sementara itu, pakaian olahraga sebaiknya dipilih yang mampu membantu mengelola kelembapan sehingga keringat tidak terlalu lama menempel pada kulit.

Kebersihan pakaian juga tidak boleh diabaikan. Segera ganti pakaian yang sudah basah oleh keringat. Untuk mencegah bau pada kaki, kaus kaki juga sebaiknya diganti secara rutin dan gunakan alas kaki yang memiliki ventilasi cukup.

2. Coba cuka sari apel dengan hati-hati