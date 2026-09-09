9 Kebiasaan Absurd yang Bisa Dilakukan untuk Memaksa Perubahan Besar dalam Hidup

JawaPos.com - Ingin membuat perubahan besar dalam hidup tetapi selalu merasa stuck?

Coba 9 kebiasaan sederhana dan tak biasa ini yang dapat membantu memecah rutinitas dan mendorongmu mulai bergerak.

Ada kalanya hidup terasa berjalan di tempat. Rutinitas terus berulang, keinginan untuk berubah sebenarnya sudah muncul, tetapi entah mengapa langkah pertama selalu terasa begitu sulit.

Ketika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, seseorang mungkin mulai mencari cara yang berbeda untuk keluar dari pola lama.

Menariknya, perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan keputusan ekstrem seperti resign, pindah kota, atau meninggalkan semua yang sudah dibangun.

Dirangkum dari laman YourTango, artikel ini membahas sejumlah aktivitas tidak biasa yang dapat digunakan sebagai pemicu untuk mengubah cara berpikir dan keluar dari rutinitas yang membuat seseorang merasa mandek.

Namun perlu dipahami, istilah “memaksa perubahan” dalam artikel ini bukan berarti melakukan sesuatu secara berbahaya atau mengambil keputusan impulsif.

Maksudnya adalah sengaja menciptakan gangguan kecil terhadap pola lama agar pikiran mendapatkan ruang untuk melihat kehidupan dari sudut pandang berbeda.

Berikut sembilan kebiasaan absurd yang mungkin terdengar sepele, tetapi menarik untuk dicoba ketika kamu sedang ingin membuat perubahan besar dalam hidup.

1. Coret-coret kertas selama 10 menit Mencoret-coret kertas mungkin terdengar seperti kegiatan anak-anak. Namun, justru aktivitas sederhana ini dapat menjadi cara yang menarik untuk memberi pikiran kesempatan berkelana tanpa harus menghasilkan sesuatu yang sempurna.

YourTango menyebut doodling atau mencoret-coret selama sekitar 10 menit sebagai salah satu aktivitas tidak biasa yang dapat membantu memproses pikiran dan memicu ide kreatif.

Kamu tidak perlu pandai menggambar. Ambil selembar kertas, kemudian biarkan tangan bergerak sesuka hati. Buat garis, lingkaran, bentuk aneh, tulisan acak, atau bahkan gambar yang sama sekali tidak memiliki arti.

Yang menarik, ketika tidak terlalu sibuk memikirkan hasil, pikiran justru bisa menjadi lebih bebas.

Jika sedang mengalami kebuntuan mengenai pekerjaan, hubungan, atau keputusan hidup, cobalah menuliskan atau menggambar apa pun yang muncul di kepala. Jangan mengedit dan jangan menilai.