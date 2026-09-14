5 Zodiak yang Konon Punya Energi Panjang Umur, Apa Kebiasaan Mereka?

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan usia panjang. Berbagai kebiasaan seperti menjaga pola makan, rutin bergerak, serta mengelola stres sering dikaitkan dengan kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam astrologi, karakter berdasarkan zodiak juga kerap dipercaya memiliki kaitan dengan gaya hidup, tingkat energi, hingga cara seseorang menjaga keseimbangan dirinya.

Sejumlah zodiak bahkan disebut mempunyai karakter yang mendukung kehidupan panjang karena dianggap disiplin, mampu menjaga kesehatan emosional, atau memiliki pola hidup yang lebih teratur.

Namun, perlu dicatat bahwa astrologi bukan metode ilmiah untuk menentukan usia seseorang. Panjang umur dipengaruhi banyak faktor, termasuk genetika, lingkungan, akses terhadap layanan kesehatan, serta gaya hidup.

Dilansir dari City Magazine, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki potensi menjalani usia panjang, bahkan dalam ramalan disebut dapat mencapai lebih dari 100 tahun.

Berikut daftarnya:

1. Capricorn – Disiplin Menjaga Pola Hidup Capricorn dikenal sebagai sosok yang tekun, bertanggung jawab, dan mampu menjalani sesuatu dengan konsisten. Karakter tersebut membuat mereka digambarkan sebagai pribadi yang cukup disiplin dalam menjalani kehidupan.

Dalam urusan kesehatan, Capricorn disebut cenderung memperhatikan kebiasaan sehari-hari. Mereka dianggap mampu menjaga pola makan, melakukan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan yang berpotensi merugikan tubuh.

Sikap sederhana dan kemampuan menghadapi berbagai tekanan hidup juga dianggap menjadi salah satu kekuatan Capricorn. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan dan berusaha tetap menjalani rutinitas dengan teratur.