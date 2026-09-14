5 Zodiak yang Konon Punya Energi Panjang Umur, Apa Kebiasaan Mereka?

Ilustrasi zodiak yang cenderung panjang umur. (Freepik)
JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan usia panjang. Berbagai kebiasaan seperti menjaga pola makan, rutin bergerak, serta mengelola stres sering dikaitkan dengan kualitas hidup yang lebih baik.
Dalam astrologi, karakter berdasarkan zodiak juga kerap dipercaya memiliki kaitan dengan gaya hidup, tingkat energi, hingga cara seseorang menjaga keseimbangan dirinya.
Sejumlah zodiak bahkan disebut mempunyai karakter yang mendukung kehidupan panjang karena dianggap disiplin, mampu menjaga kesehatan emosional, atau memiliki pola hidup yang lebih teratur.
Namun, perlu dicatat bahwa astrologi bukan metode ilmiah untuk menentukan usia seseorang. Panjang umur dipengaruhi banyak faktor, termasuk genetika, lingkungan, akses terhadap layanan kesehatan, serta gaya hidup.
Dilansir dari City Magazine, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki potensi menjalani usia panjang, bahkan dalam ramalan disebut dapat mencapai lebih dari 100 tahun.
Berikut daftarnya:
Capricorn dikenal sebagai sosok yang tekun, bertanggung jawab, dan mampu menjalani sesuatu dengan konsisten. Karakter tersebut membuat mereka digambarkan sebagai pribadi yang cukup disiplin dalam menjalani kehidupan.
Dalam urusan kesehatan, Capricorn disebut cenderung memperhatikan kebiasaan sehari-hari. Mereka dianggap mampu menjaga pola makan, melakukan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan yang berpotensi merugikan tubuh.
Sikap sederhana dan kemampuan menghadapi berbagai tekanan hidup juga dianggap menjadi salah satu kekuatan Capricorn. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan dan berusaha tetap menjalani rutinitas dengan teratur.
Karakter disiplin tersebut dalam astrologi kemudian dikaitkan dengan potensi memiliki kehidupan yang lebih panjang dan tetap aktif ketika memasuki usia lanjut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022