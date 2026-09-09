Sering Dianggap Sepele! Fakta Penting tentang Gagap yang Jarang Orang Tahu

ilustrasi sesi terapi wicara menangani kondisi neurologis gagap./ pexels.com
JawaPos.com – Gagap atau stuttering sering kali disalahartikan sebagai sekadar dampak dari rasa gugup, kecemasan, atau kurangnya rasa percaya diri saat berbicara di depan umum.
Mitos ini kerap membuat penyandang gagap menerima stigma negatif atau dianggap remeh dalam interaksi sosial harian.
Padahal, gagap adalah kondisi neurodevelopmental kompleks yang melibatkan cara otak memproses bahasa dan mengontrol gerakan motorik bicara.
Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu, (09/09), gagap bukanlah bentuk kegagalan karakter atau respons psikologis semata, melainkan gangguan komunikasi medis yang mempengaruhi seseorang.
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Memahami hakikat biologis dari kondisi ini sangat penting untuk membangun empati dan dukungan yang tepat.
Neuroimaging modern menunjukkan bahwa terdapat perbedaan struktur dan fungsi otak pada individu yang mengalami gagap dibandingkan dengan pembicara tipikal.
Studi neurosains komunikasi mengindikasikan bahwa ketidakseimbangan konektivitas jaringan saraf antara area pemrosesan bahasa dan area kontrol motorik bicara di otak memicu gangguan aliran kelancaran bicaranya.
Studi tersebut juga menegaskan bahwa faktor genetik memegang peranan besar, di mana sekitar 60 persen individu yang gagap memiliki riwayat keluarga dengan kondisi serupa.
Berikut adalah beberapa fakta penting tentang gagap yang sering kali diabaikan dan jarang diketahui masyarakat luas:
1. Gagap adalah masalah konektivitas otak, bukan kecemasan
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