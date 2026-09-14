10 Pertanyaan untuk Memverifikasi Fakta di Media Sosial dan Berita Menurut Psikologi, Apa Saja?

seseorang yang memverifikasi fakta di media sosial / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi dari media sosial, grup percakapan, portal berita, video pendek, podcast, hingga kolom komentar. Sebagian informasi tersebut benar dan bermanfaat. Namun, sebagian lainnya bisa menyesatkan, tidak lengkap, keluar dari konteks, atau sengaja dibuat untuk memengaruhi emosi dan perilaku kita.

Masalahnya, manusia tidak selalu memproses informasi secara objektif. Dalam psikologi, kita mengetahui bahwa cara seseorang menilai informasi dipengaruhi oleh emosi, pengalaman sebelumnya, keyakinan, identitas kelompok, serta berbagai bias kognitif.



Karena itu, memverifikasi fakta bukan sekadar bertanya, "Apakah informasi ini benar?" Kita juga perlu bertanya, "Mengapa saya mudah percaya pada informasi ini?"



Pendekatan psikologis ini penting karena informasi palsu sering kali tidak terlihat seperti kebohongan. Informasi tersebut dapat dikemas dengan judul yang meyakinkan, gambar yang emosional, statistik yang tampak ilmiah, atau pernyataan dari seseorang yang dianggap memiliki otoritas.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (14/9), terdapat 10 pertanyaan yang dapat membantu kita memeriksa informasi secara lebih kritis sebelum mempercayai atau menyebarkannya.



1. Siapa yang pertama kali menyampaikan informasi ini?



Pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah:



"Siapa sumber asli dari informasi ini?"



Di media sosial, informasi sering kali berpindah dari satu akun ke akun lainnya. Sebuah unggahan mungkin mengatakan, "Menurut penelitian..." atau "Seorang ahli mengatakan..." tanpa memberikan sumber yang jelas.



Kita perlu mencari tahu apakah informasi tersebut berasal dari:



lembaga resmi,

jurnal ilmiah,

media yang memiliki reputasi baik,

peneliti atau ahli yang dapat diverifikasi,

organisasi tertentu,

atau sekadar akun anonim.



Hal ini penting karena manusia memiliki kecenderungan mempercayai informasi berdasarkan otoritas yang dirasakan. Seseorang bisa terlihat meyakinkan hanya karena menggunakan istilah ilmiah, memiliki banyak pengikut, atau tampil percaya diri.



Padahal, jumlah pengikut bukan bukti keahlian.



Begitu juga dengan status sebagai figur publik. Seseorang yang terkenal dalam satu bidang belum tentu memiliki kompetensi untuk berbicara mengenai bidang lain.



Pertanyaan lanjutan



Cobalah bertanya:



"Apakah orang atau lembaga yang menyampaikan informasi ini memang memiliki kompetensi dalam topik tersebut?"



Jika sebuah informasi berkaitan dengan kesehatan, misalnya, periksa apakah sumbernya merupakan tenaga kesehatan, institusi medis, atau penelitian yang relevan.



Dengan memeriksa sumber pertama, kita dapat mengurangi risiko mempercayai informasi yang sudah mengalami perubahan setelah berkali-kali dibagikan.



2. Apakah saya percaya karena ada bukti, atau karena informasinya sesuai dengan keyakinan saya?



Ini adalah salah satu pertanyaan paling penting dalam proses verifikasi.



Terkadang kita percaya sebuah berita bukan karena bukti yang diberikan kuat, tetapi karena berita tersebut sesuai dengan apa yang sudah kita yakini sebelumnya.



Dalam psikologi, kecenderungan ini berkaitan dengan confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang mencari, memperhatikan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinannya, sementara informasi yang bertentangan lebih mudah diabaikan.



Misalnya, seseorang sudah yakin bahwa sebuah kelompok tertentu selalu melakukan kesalahan. Ketika melihat berita negatif tentang kelompok tersebut, ia mungkin langsung percaya dan membagikannya.



Sebaliknya, ketika muncul berita yang membantahnya, ia mungkin mencari alasan untuk menolak berita tersebut.



Di sinilah proses verifikasi menjadi penting.



Coba lakukan eksperimen sederhana



Ketika membaca sebuah berita yang sangat Anda setujui, tanyakan:



"Kalau berita ini bertentangan dengan pendapat saya, apakah saya akan memeriksanya dengan standar yang sama?"



Jika jawabannya tidak, kemungkinan keyakinan pribadi sedang memengaruhi penilaian terhadap bukti.



Verifikasi yang baik bukan hanya mencari informasi yang mendukung pendapat kita. Kita juga perlu mencari bukti yang berpotensi membantahnya.



3. Apa yang saya rasakan setelah membaca informasi ini?



Informasi yang membuat kita marah, takut, panik, jijik, atau sangat gembira perlu diperiksa dengan lebih hati-hati.



Mengapa?



Karena emosi dapat memengaruhi cara manusia mengambil keputusan.



Konten yang sangat emosional sering lebih mudah menarik perhatian dan dibagikan. Judul seperti:



"WASPADA! Ini Bisa Terjadi pada Anda!"

"Anda Selama Ini Dibohongi!"

"Mereka Tidak Ingin Anda Mengetahui Fakta Ini!"

"Sebarkan Sebelum Dihapus!"

"Berita Mengejutkan!"



dirancang untuk menciptakan respons emosional yang cepat.



Ketika emosi meningkat, kita dapat menjadi lebih impulsif dalam menerima atau membagikan informasi.



Karena itu, sebelum menekan tombol share, berhentilah sebentar.



Tanyakan:



"Apakah saya ingin membagikan informasi ini karena sudah memeriksa kebenarannya, atau karena saya sedang marah, takut, atau sangat bersemangat?"



Jeda beberapa detik saja dapat membantu kita berpindah dari respons spontan menuju proses berpikir yang lebih reflektif.



4. Apakah judulnya mengatakan sesuatu yang lebih besar daripada isi beritanya?



Judul merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem informasi digital.



Banyak orang hanya membaca judul tanpa membaca keseluruhan artikel.



Akibatnya, sebuah judul yang provokatif dapat menciptakan kesimpulan yang berbeda dari isi sebenarnya.



Contohnya, sebuah artikel mungkin memiliki judul:



"Penelitian Menemukan Hubungan Antara X dan Y."



Namun setelah dibaca, ternyata penelitian tersebut hanya menemukan korelasi, bukan bukti bahwa X menyebabkan Y.



Ini merupakan perbedaan yang sangat penting.



Demikian pula dengan penggunaan kata seperti:



"membuktikan",

"menyebabkan",

"pasti",

"selalu",

"tidak pernah",

"semua",

"tidak terbantahkan".



Dalam ilmu pengetahuan, kesimpulan biasanya jauh lebih hati-hati daripada bahasa yang digunakan dalam konten media sosial.



Pertanyaan penting



"Apakah isi lengkap sumber benar-benar mendukung kesimpulan yang dibuat oleh judul atau unggahan?"



Jangan berhenti pada judul.



Baca konteksnya.



5. Apakah ada sumber asli yang bisa saya periksa?



Informasi yang baik seharusnya memungkinkan kita menelusuri asal-usul klaimnya.



Jika sebuah unggahan mengatakan:



"Penelitian terbaru membuktikan bahwa..."



maka kita dapat bertanya:



"Penelitian yang mana?"



Cari:



nama peneliti,

judul penelitian,

institusi,

tahun publikasi,

jurnal,

dokumen resmi,

wawancara asli,

data asli,

atau pernyataan lengkap.



Ini sering disebut sebagai proses lateral reading, yaitu tidak hanya membaca satu halaman secara mendalam, tetapi keluar dari halaman tersebut untuk melihat bagaimana sumber lain menilai informasi yang sama.



Misalnya, ketika sebuah situs mengklaim bahwa suatu penelitian membuktikan sesuatu, jangan hanya membaca penjelasan situs tersebut.



Cari penelitian aslinya.



Kemudian lihat apakah kesimpulannya memang sama.



Mengapa ini penting?



Karena informasi dapat mengalami perubahan ketika berpindah dari sumber pertama ke sumber berikutnya.



Pernyataan seorang peneliti bisa berubah menjadi artikel media, kemudian menjadi unggahan media sosial, lalu menjadi meme. Pada setiap tahap, konteks dapat hilang.



Semakin jauh kita dari sumber asli, semakin penting proses pengecekan.



6. Apakah ada bukti yang justru bertentangan dengan informasi ini?



Verifikasi yang sehat bukan hanya bertanya:



"Apa yang mendukung klaim ini?"



Kita juga perlu bertanya:



"Apa yang menunjukkan bahwa klaim ini mungkin salah?"



Pertanyaan kedua sering kali lebih sulit karena manusia secara alami cenderung mencari konfirmasi.



Cobalah melakukan pencarian dengan sudut pandang yang berlawanan.



Jika sebuah klaim mengatakan:



"Penelitian membuktikan bahwa X sangat efektif."



Jangan hanya mencari:



"X sangat efektif penelitian."



Cari juga:



"X tidak efektif penelitian"



atau:



"kritik terhadap penelitian X"



atau:



"kelemahan penelitian X".



Tujuannya bukan mencari informasi yang berlawanan hanya untuk membantah klaim.



Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.



Informasi yang kredibel sering memiliki ruang untuk ketidakpastian, keterbatasan, dan perbedaan pendapat.



Sebaliknya, klaim yang terlalu mutlak patut diperiksa lebih lanjut.



7. Apakah angka atau statistiknya memiliki konteks?



Angka dapat membuat sebuah informasi terlihat sangat meyakinkan.



Misalnya:



"Risiko meningkat 200%!"



Kalimat tersebut terdengar sangat besar.



Tetapi kita perlu mengetahui:



200% dari apa?



Jika risiko awalnya 1 dari 1.000 orang dan meningkat menjadi 3 dari 1.000 orang, secara relatif memang terjadi peningkatan 200%.



Namun peningkatan absolutnya adalah 2 orang per 1.000.



Kedua cara penyajian tersebut sama-sama dapat benar, tetapi memberikan kesan psikologis yang berbeda.



Karena itu, ketika melihat angka, tanyakan:



Berapa jumlah sampelnya?

Dari populasi mana?

Dalam periode berapa lama?

Apakah angka tersebut absolut atau relatif?

Bagaimana data dikumpulkan?

Apakah ada kelompok pembanding?

Apakah angka tersebut berasal dari sumber primer?



Kita tidak perlu menjadi ahli statistik untuk mulai melakukan pemeriksaan.



Cukup biasakan bertanya:



"Angka ini sebenarnya dibandingkan dengan apa?"



8. Apakah gambar, video, atau kutipan tersebut benar-benar berasal dari konteks yang diklaim?



Informasi palsu tidak selalu dibuat dari nol.



Sering kali, informasi yang benar digunakan dalam konteks yang salah.



Contohnya adalah:



foto lama yang disebut sebagai kejadian terbaru,

video dari negara lain yang diklaim terjadi di Indonesia,

kutipan lama yang seolah-olah baru saja diucapkan,

video yang dipotong sehingga mengubah makna pernyataan,

gambar yang diedit,

atau rekaman yang diberi keterangan berbeda dari konteks aslinya.



Ini merupakan alasan mengapa bukti visual tidak otomatis menjadi bukti yang benar.



Otak manusia juga cenderung memberikan bobot besar pada informasi visual.



Ketika melihat foto atau video, kita sering merasa:



"Saya melihatnya sendiri, berarti pasti benar."



Padahal yang kita lihat mungkin benar-benar terjadi, tetapi interpretasinya belum tentu benar.



Pertanyaan yang perlu diajukan:



"Kapan dan di mana gambar atau video ini sebenarnya dibuat?"



"Apakah ada versi lengkapnya?"



"Apakah sumber lain memberikan konteks yang sama?"



Dengan cara ini, kita tidak hanya memeriksa apakah visualnya asli, tetapi juga apakah klaim yang melekat pada visual tersebut benar.



9. Apakah informasi ini sengaja dibuat agar saya segera bertindak?



Perhatikan jika sebuah konten memberikan tekanan untuk bertindak cepat.



Misalnya:



"Sebarkan sekarang!"



"Jangan sampai terlambat!"



"Bagikan ke 10 orang!"



"Media tidak akan memberitakan ini!"



"Sebelum postingan ini dihapus!"



Teknik seperti ini dapat memanfaatkan kecenderungan manusia untuk merespons urgensi.



Ketika merasa harus segera bertindak, kita cenderung memiliki lebih sedikit waktu untuk memeriksa informasi.



Dalam konteks media sosial, kecepatan menjadi masalah besar.



Algoritma platform biasanya memberikan perhatian pada konten yang menghasilkan interaksi. Konten yang membuat orang marah atau terkejut dapat memperoleh banyak komentar dan pembagian.



Karena itu, salah satu kebiasaan paling sederhana dalam literasi digital adalah:



Jangan membiarkan urgensi sebuah konten menentukan kecepatan kita dalam mempercayainya.



Jika sebuah informasi memang penting, informasi tersebut justru layak diperiksa lebih teliti.



10. Kalau saya salah, apa dampaknya?



Pertanyaan terakhir mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat berguna:



"Apa yang terjadi jika informasi ini ternyata salah dan saya mempercayainya?"



Tidak semua kesalahan informasi memiliki konsekuensi yang sama.



Salah mempercayai rekomendasi restoran mungkin hanya menyebabkan kita makan di tempat yang kurang sesuai.



Namun salah mempercayai informasi mengenai:



kesehatan,

investasi,

keamanan,

bencana,

politik,

konflik,

hukum,

atau reputasi seseorang



dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar.



Semakin tinggi dampaknya, semakin tinggi pula standar verifikasi yang seharusnya kita gunakan.



Dengan kata lain:



Tidak semua informasi harus diperiksa dengan kedalaman yang sama, tetapi informasi berisiko tinggi membutuhkan pemeriksaan yang lebih ketat.



Mengapa Otak Kita Mudah Tertipu oleh Informasi yang Salah?



Memahami psikologi di balik penyebaran informasi palsu membuat kita lebih mudah menyadari kelemahan diri sendiri.



Kita mungkin berpikir:



"Saya tidak mungkin tertipu hoaks."



Justru pola pikir seperti itu dapat menjadi masalah.



Tidak ada orang yang sepenuhnya bebas dari bias kognitif.



Otak manusia bekerja dengan menggunakan berbagai jalan pintas mental agar dapat mengambil keputusan dengan cepat.



Dalam kehidupan sehari-hari, jalan pintas tersebut sangat berguna.



Namun dalam lingkungan informasi digital yang sangat kompleks, jalan pintas tersebut dapat dimanfaatkan oleh informasi yang menyesatkan.



Beberapa mekanisme psikologis yang relevan antara lain:



Confirmation bias



Kita lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan kita.



Availability heuristic



Informasi yang mudah diingat atau baru saja kita lihat dapat terasa lebih umum atau lebih benar daripada kenyataannya.



Authority bias



Kita cenderung memberikan kepercayaan lebih besar kepada orang yang dianggap memiliki otoritas.



Bandwagon effect



Kita lebih mudah menganggap sesuatu benar ketika melihat banyak orang mempercayainya.



Repetition effect



Informasi yang berulang kali kita dengar dapat terasa semakin familiar. Masalahnya, rasa familiar tidak sama dengan kebenaran.



Karena itu, melihat sebuah klaim berulang kali di berbagai akun bukan berarti klaim tersebut telah terbukti.



Bisa jadi semua akun tersebut hanya mengutip satu sumber yang sama.



Metode Sederhana: Berhenti, Periksa, Bandingkan



Untuk menerapkan 10 pertanyaan di atas dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan tiga langkah sederhana.



1. Berhenti



Jangan langsung bereaksi.



Jika sebuah konten membuat Anda sangat marah, takut, atau bersemangat, beri jeda sebelum membagikannya.



Tanyakan:



"Mengapa informasi ini memicu emosi saya?"



2. Periksa



Cari sumber asli.



Periksa:



siapa yang mengatakan,

kapan dikatakan,

di mana dipublikasikan,

bukti apa yang tersedia,

dan apakah konteksnya sesuai.

3. Bandingkan



Jangan hanya mengandalkan satu sumber.



Bandingkan dengan sumber lain yang independen.



Jika beberapa sumber kredibel memberikan informasi yang sama, tingkat keyakinan kita dapat meningkat.



Namun tetap perhatikan apakah sumber-sumber tersebut benar-benar independen atau hanya saling mengutip.



Checklist 10 Pertanyaan Sebelum Mempercayai atau Membagikan Berita



Sebelum membagikan sebuah informasi, gunakan checklist berikut:



Siapa sumber pertama informasi ini?

Apakah saya percaya karena bukti atau karena sesuai dengan keyakinan saya?

Emosi apa yang muncul setelah membaca informasi ini?

Apakah judul sesuai dengan isi lengkapnya?

Apakah sumber asli atau penelitian aslinya tersedia?

Apakah ada bukti yang bertentangan dengan klaim tersebut?

Apakah angka dan statistiknya memiliki konteks yang cukup?

Apakah foto, video, dan kutipan digunakan dalam konteks yang benar?

Apakah informasi ini sengaja mendorong saya untuk segera bertindak?

Apa dampaknya jika informasi ini ternyata salah?



Jika kita membiasakan diri mengajukan pertanyaan tersebut, proses menerima informasi menjadi lebih hati-hati.



Verifikasi Fakta Bukan Berarti Harus Menjadi Skeptis terhadap Segalanya



Ada satu kesalahpahaman yang juga perlu dihindari.



Menjadi kritis terhadap informasi tidak berarti kita harus menganggap semua berita sebagai kebohongan.



Sikap kritis berbeda dari sikap sinis.



Sikap sinis mengatakan:



"Semua berita pasti bohong."



Sikap kritis mengatakan:



"Saya akan melihat bukti sebelum menyimpulkan."



Perbedaannya sangat penting.



Jika kita menganggap semua informasi salah, kita juga dapat jatuh ke dalam kesalahan lain: menolak fakta hanya karena tidak sesuai dengan keyakinan kita.



Tujuan literasi digital bukan membuat kita tidak percaya kepada siapa pun.



Tujuannya adalah membuat kita memiliki standar yang lebih baik dalam menentukan apa yang layak dipercaya.



Kesimpulan



Di era media sosial, masalah terbesar bukan hanya banyaknya informasi palsu, tetapi juga kecepatan manusia dalam mempercayai dan menyebarkannya.



Psikologi menunjukkan bahwa penilaian kita dapat dipengaruhi oleh emosi, keyakinan sebelumnya, tekanan sosial, rasa familiar, dan berbagai bias kognitif.



Karena itu, kemampuan memverifikasi fakta bukan hanya kemampuan teknis untuk mencari sumber di internet. Ini juga merupakan kemampuan untuk memeriksa cara pikiran kita sendiri bekerja.



Sepuluh pertanyaan sederhana dapat menjadi kebiasaan:



Siapa sumbernya?

Mengapa saya mempercayainya?

Apa yang saya rasakan?

Apakah judul sesuai isi?

Di mana sumber aslinya?

Apa bukti yang membantahnya?

Apa konteks angkanya?

Apakah visualnya sesuai konteks?

Mengapa saya didorong untuk segera bertindak?

Dan apa akibatnya jika informasi ini salah?



Semakin emosional sebuah informasi, semakin besar alasan untuk berhenti sejenak.



Semakin besar dampaknya, semakin kuat alasan untuk melakukan verifikasi.



Pada akhirnya, menjadi pengguna media sosial yang cerdas bukan berarti mengetahui semua fakta. Yang lebih penting adalah mengetahui kapan kita perlu berhenti, memeriksa, dan menunda kesimpulan.



Karena dalam dunia informasi yang bergerak sangat cepat, kemampuan untuk berkata "Saya belum tahu apakah ini benar" bukanlah tanda ketidaktahuan.



