Hati-Hati! Ini 5 Kalimat Sepele yang Tanpa Disadari Perlahan bisa Merusak Hubungan dengan Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih sedang berselisih paham. Freepik
JawaPos.com - Banyak pasangan sering kali tidak menyadari bahwa kata-kata yang mereka ucapkan bisa menjadi toxic dalam hubungan percintaan.
Komunikasi yang buruk sering kali bersembunyi di balik kalimat-kalimat pendek yang dianggap remeh atau hanya sekedar ungkapan kekesalan sesaat.
Padahal, tumpukan dari kalimat negatif ini dapat mengikis rasa saling percaya dan kedekatan emosional dengan pasangan.
Dilansir dari YourTango, berikut ini kalimat-kalimat yang sebaiknya dihindari demi membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis.
1. “Bukan Masalah yang Besar”
Ketika pasangan datang, lalu mengutarakan keluhan dan kekhawatiran, dijawab dengan “Itu bukan masalah besar”, percayalah itu seperti memberikan racun dalam hubungan.
Meskipun bagi Anda masalah tersebut sepele, bagi pasangan bisa saja itu memang sangat mengganggu pikirannya.
Dengan meremehkan masalah tersebut, secara tidak langsung tidak memvalidasi perasaannya sehingga membuat pasangan enggan untuk terbuka.
2. “Kamu Terlalu Sensitif”
Kalimat ini merupakan bentuk gaslighting halus yang sering digunakan untuk menghindari tanggung jawab atas perilaku buruk sendiri.
