7 Alasan Mengapa Pelafalan Nama dengan Benar Itu Penting Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang salah ketika melafalkan nama teman. (Magnific)

JawaPos.com - Nama adalah salah satu kata yang paling dekat dengan identitas seseorang. Sejak kecil, nama digunakan untuk memanggil, memperkenalkan, membedakan, dan mengenali diri kita di tengah lingkungan sosial. Karena itu, ketika seseorang menyebut nama kita dengan benar, tindakan tersebut sebenarnya memiliki makna psikologis yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan pengucapan.



Sebaliknya, ketika nama seseorang terus-menerus salah diucapkan, pengalaman tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak dihargai, bahkan merasa dirinya tidak benar-benar dilihat oleh orang lain. Kesalahan satu kali tentu berbeda dengan kesalahan yang berulang setelah seseorang sudah memberikan koreksi.



Dalam psikologi, nama dapat dipahami sebagai bagian dari identitas personal dan sosial. Cara orang lain memperlakukan nama kita dapat memengaruhi bagaimana kita memandang interaksi tersebut. Inilah sebabnya mengapa belajar mengucapkan nama seseorang dengan benar bukan hanya persoalan sopan santun, tetapi juga bentuk komunikasi interpersonal yang menunjukkan perhatian, penghargaan, dan penerimaan.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (8/9), terdapat tujuh alasan mengapa pelafalan nama dengan benar penting menurut perspektif psikologi.



1. Nama Merupakan Bagian Penting dari Identitas Diri



Alasan pertama adalah karena nama bukan sekadar rangkaian bunyi. Nama melekat pada identitas seseorang.



Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mendengar namanya dalam berbagai situasi: ketika dipanggil oleh orang tua, guru, teman, pasangan, rekan kerja, atau orang lain. Nama menjadi salah satu simbol yang menghubungkan seseorang dengan dirinya sendiri.



Karena itu, ketika orang lain berusaha mengucapkan nama dengan benar, pesan psikologis yang muncul dapat berupa: "Saya memperhatikan siapa Anda."



Hal ini berbeda dengan sekadar mengetahui keberadaan seseorang. Mengingat dan menggunakan nama seseorang dengan benar menunjukkan bahwa kita memproses individu tersebut sebagai pribadi yang spesifik, bukan sekadar anggota kelompok.



Misalnya, seseorang bernama "Nadya" mungkin terbiasa namanya diucapkan dengan cara tertentu karena itulah pelafalan yang diberikan keluarganya. Ketika orang baru langsung berusaha mengikuti pelafalan tersebut, tindakan kecil itu dapat menciptakan kesan bahwa identitasnya dihormati.



Sebaliknya, apabila seseorang berkali-kali mengubah atau menyederhanakan nama orang lain tanpa izin karena menganggap pengucapannya "terlalu sulit", hal tersebut dapat terasa seperti identitas orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kenyamanan lingkungan.



Di sinilah persoalan nama menjadi persoalan psikologis.



Nama adalah bagian dari cara seseorang memperkenalkan dirinya kepada dunia. Menghormati nama berarti menghormati salah satu bagian dari identitasnya.



2. Menyebut Nama dengan Benar Menunjukkan Perhatian



Dalam hubungan interpersonal, perhatian merupakan salah satu unsur penting dalam membangun hubungan yang positif.



Ketika kita berusaha mempelajari pelafalan nama seseorang, sebenarnya kita sedang memberikan perhatian terhadap detail yang berkaitan langsung dengan orang tersebut.



Bayangkan seseorang memperkenalkan diri:



"Nama saya X."



Kemudian kita bertanya:



"Bagaimana cara mengucapkannya dengan benar?"



Pertanyaan sederhana itu dapat memiliki efek sosial yang positif. Kita menunjukkan bahwa kita tidak ingin sekadar memanggilnya berdasarkan perkiraan sendiri. Kita ingin mendapatkan informasi langsung dari orang yang bersangkutan.



Secara psikologis, perilaku semacam ini dapat membantu menciptakan persepsi bahwa kita memperhatikan lawan bicara.



Hal ini juga menjelaskan mengapa orang sering merasa senang ketika seseorang yang baru dikenal mampu mengingat namanya pada pertemuan berikutnya. Mengingat nama memberikan sinyal bahwa pertemuan sebelumnya meninggalkan jejak dalam perhatian orang tersebut.



Sebaliknya, kesalahan yang terus berulang dapat memberikan sinyal yang berlawanan, terutama jika orang tersebut sudah pernah mengoreksi kita.



Masalahnya bukan lagi semata-mata "salah mengucapkan sebuah kata". Masalahnya adalah munculnya kesan bahwa informasi mengenai dirinya tidak dianggap cukup penting untuk diperhatikan.



Tentu, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa seseorang tidak peduli hanya karena salah mengucapkan nama. Nama dari bahasa atau budaya tertentu memang bisa sulit bagi orang yang belum familiar.



Yang penting adalah usaha untuk belajar dan memperbaikinya.



Tidak harus langsung sempurna. Kesediaan untuk mencoba sudah merupakan bentuk perhatian.



3. Pelafalan Nama yang Benar Dapat Membangun Rasa Dihargai



Manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa dihargai dan diterima dalam interaksi sosial.



Salah satu bentuk penghargaan yang sederhana adalah memperlakukan seseorang sebagaimana ia ingin dikenali.



Ketika seseorang mengatakan, "Nama saya diucapkan seperti ini," sebenarnya ia sedang memberikan informasi mengenai dirinya. Jika kita menggunakan informasi tersebut, kita menunjukkan bahwa kita menghargai preferensi dan identitasnya.



Contohnya:



"Saya belum yakin cara mengucapkannya. Bisa diulang?"



Kalimat seperti itu mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi secara interpersonal jauh lebih baik daripada berpura-pura tahu lalu terus salah.



Bahkan, meminta koreksi dapat menunjukkan kerendahan hati.



Kita mengakui bahwa kita tidak tahu sesuatu dan memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk menjelaskan. Dalam hubungan sosial, kemampuan seperti ini dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka.



Sebaliknya, respons seperti:



"Ah, saya panggil yang gampang saja."



atau



"Nama itu susah banget."



dapat memberikan pengalaman yang berbeda. Tanpa disadari, respons tersebut dapat membuat seseorang merasa bahwa identitasnya dianggap sebagai masalah yang merepotkan.



Padahal, yang sebenarnya "sulit" hanyalah kebiasaan kita terhadap bunyi tersebut.



Dengan kata lain, kesulitan mengucapkan nama seharusnya menjadi alasan untuk belajar, bukan alasan untuk mengubah identitas orang lain.



4. Nama yang Diucapkan dengan Benar Membantu Membangun Rasa Memiliki



Manusia adalah makhluk sosial. Kita ingin merasa menjadi bagian dari kelompok, komunitas, organisasi, sekolah, tempat kerja, atau lingkungan sosial tertentu.



Perasaan diterima dalam sebuah kelompok sering kali dibangun melalui interaksi-interaksi kecil.



Nama menjadi salah satu alat penting dalam proses tersebut.



Bayangkan seseorang baru bergabung dengan sebuah organisasi. Semua orang berusaha mempelajari namanya, mengucapkannya dengan benar, dan menggunakan nama tersebut ketika berbicara dengannya.



Pengalaman itu dapat membuat proses adaptasi terasa lebih mudah.



Sekarang bayangkan situasi sebaliknya. Selama berbulan-bulan, namanya terus salah diucapkan. Bahkan setelah dikoreksi, orang-orang kembali menggunakan pelafalan yang salah.



Secara psikologis, pengalaman seperti ini dapat memperkuat perasaan bahwa dirinya adalah "orang luar".



Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam lingkungan multikultural dan internasional, ketika anggota kelompok memiliki nama dari bahasa dan budaya yang berbeda.



Belajar mengucapkan nama dengan benar dapat menjadi bentuk kecil dari inklusivitas.



Kita tidak mengatakan:



"Kamu harus membuat namamu lebih mudah bagi kami."



Sebaliknya, kita mengatakan:



"Kami akan berusaha mengenalmu sebagaimana kamu memperkenalkan dirimu."



Perbedaan kedua sikap tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna sosial yang besar.



5. Pelafalan yang Benar Dapat Mengurangi Jarak Sosial



Cara kita berbicara kepada seseorang ikut menentukan bagaimana hubungan sosial itu terasa.



Ketika seseorang menggunakan nama kita dengan benar, interaksi dapat terasa lebih personal. Sebaliknya, ketika nama terus salah diucapkan, interaksi dapat terasa lebih berjarak.



Hal ini berkaitan dengan konsep social distance, yaitu sejauh mana seseorang merasa dekat atau jauh secara sosial dengan orang lain atau kelompok tertentu.



Nama yang tidak familiar sering kali menjadi salah satu tanda perbedaan budaya, bahasa, atau latar belakang.



Misalnya, seseorang dengan nama yang berasal dari bahasa Jepang, Arab, Korea, Jawa, Sunda, Mandarin, India, atau bahasa lainnya mungkin memiliki pola bunyi yang tidak familiar bagi penutur bahasa Indonesia atau Inggris.



Ketika orang lain mau mempelajari pelafalan tersebut, hambatan sosial dapat berkurang.



Prosesnya seperti membangun jembatan.



Kita mungkin tidak memiliki latar belakang budaya yang sama, tetapi kita menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukan penghalang untuk mengenal seseorang.



Menariknya, usaha kecil ini juga dapat memengaruhi hubungan profesional.



Di tempat kerja, misalnya, seseorang mungkin lebih nyaman bekerja sama dengan rekan yang menunjukkan penghargaan terhadap identitasnya. Walaupun pelafalan nama bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas hubungan kerja, perilaku kecil seperti ini dapat berkontribusi terhadap iklim komunikasi yang lebih positif.



6. Kesalahan Nama yang Berulang Dapat Memengaruhi Pengalaman Emosional



Tidak semua kesalahan pelafalan nama memiliki dampak negatif yang besar.



Jika kita baru bertemu seseorang dan salah mengucapkan namanya, hal tersebut sangat wajar. Kita dapat meminta maaf, bertanya kembali, kemudian mencoba memperbaikinya.



Yang lebih bermasalah adalah kesalahan yang berulang dan disertai ketidakpedulian terhadap koreksi.



Bayangkan seseorang sudah lima kali mengatakan:



"Nama saya dibaca seperti ini."



Namun orang lain tetap menggunakan pelafalan yang sama dan salah.



Pada titik tertentu, masalahnya mungkin tidak lagi dirasakan sebagai kesalahan teknis. Orang tersebut bisa mulai merasakan frustrasi atau merasa tidak didengar.



Inilah perbedaan penting antara "saya tidak tahu" dan "saya tidak berusaha tahu".



Secara psikologis, pengalaman interpersonal tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi juga oleh makna yang diberikan seseorang terhadap perilaku kita.



Kesalahan yang tidak disengaja dapat dimaklumi.



Namun ketika seseorang telah memberikan informasi dan koreksi berulang kali tetapi tetap diabaikan, perilaku tersebut bisa ditafsirkan sebagai kurangnya penghargaan.



Karena itu, jika kita menyadari bahwa kita salah mengucapkan nama seseorang, respons terbaik bukanlah merasa malu berlebihan.



Cukup katakan:



"Maaf, tadi saya salah. Bisa ulangi sekali lagi?"



Kemudian berusahalah mengingatnya.



Kemauan memperbaiki kesalahan jauh lebih penting daripada berpura-pura tidak pernah salah.



7. Mengucapkan Nama dengan Benar Membantu Menciptakan Hubungan yang Lebih Manusiawi



Alasan terakhir mungkin yang paling sederhana: manusia ingin dikenali sebagai manusia, bukan sekadar sebagai fungsi atau label.



Dalam kehidupan modern, kita sering berinteraksi dengan banyak orang dalam waktu singkat. Di sekolah kita bertemu banyak siswa. Di kantor kita memiliki banyak rekan. Dalam bisnis kita berkomunikasi dengan pelanggan dan klien. Di media sosial kita berhadapan dengan ribuan nama dan akun.



Dalam kondisi seperti itu, seseorang mudah berubah menjadi sekadar "orang itu", "customer", "anak baru", "atasan", "staf", atau "orang dari divisi sebelah".



Nama mengembalikan unsur personal dalam interaksi.



Ketika kita menyebut nama seseorang dengan benar, kita menunjukkan bahwa kita mengenalinya sebagai individu.



Ini sangat penting dalam komunikasi interpersonal.



Perhatikan perbedaan antara:



"Hei, kamu."



dan:



"Raka, bagaimana kabarmu?"



Nama membuat komunikasi terasa lebih personal.



Namun personalisasi tersebut hanya efektif jika nama yang digunakan memang benar. Jika kita terus salah mengucapkannya, efek personal tersebut justru dapat berubah menjadi pengalaman yang tidak nyaman.



Karena itu, pelafalan nama yang benar bukan sekadar persoalan fonetik. Ia merupakan bagian dari bagaimana kita memperlakukan manusia lain.



Cara Praktis Belajar Mengucapkan Nama dengan Benar



Mengetahui pentingnya pelafalan nama saja belum cukup. Kita juga perlu tahu bagaimana menerapkannya.



Berikut beberapa cara sederhana.



1. Tanyakan langsung



Jika tidak yakin, jangan menebak terlalu lama.



Katakan:



"Maaf, bagaimana cara mengucapkan nama Anda dengan benar?"



Pertanyaan ini menunjukkan rasa hormat.



2. Dengarkan dengan saksama



Ketika orang tersebut mengulang namanya, jangan langsung mengalihkan perhatian. Dengarkan bunyi, tekanan, dan jumlah suku katanya.



3. Ulangi sekali



Setelah mendengar, coba ucapkan kembali. Jika salah, orang tersebut dapat segera mengoreksi.



4. Gunakan dalam percakapan



Menggunakan nama dalam percakapan membantu memperkuat ingatan.



Namun jangan berlebihan. Mengulang nama seseorang setiap beberapa kalimat justru dapat terasa tidak natural.



5. Jangan menganggap nama tertentu "terlalu sulit"



Kesulitan mengucapkan sebuah nama biasanya berkaitan dengan seberapa familiar kita terhadap pola bunyi tersebut.



Nama yang sulit bagi kita mungkin sangat biasa bagi orang lain.



Karena itu, lebih baik mengganti pola pikir dari:



"Nama ini sulit."



menjadi:



"Saya belum terbiasa dengan nama ini."



Perbedaannya penting karena kalimat kedua membuka kemungkinan untuk belajar.



6. Jika salah, perbaiki



Tidak perlu membuat situasi menjadi dramatis.



"Maaf, saya salah mengucapkannya."



Lalu ulangi dengan benar.



Kesalahan bukan masalah terbesar. Ketidakpedulian terhadap kesalahanlah yang dapat menjadi masalah.



Kesimpulan: Menghormati Nama Berarti Menghormati Orangnya



Pelafalan nama yang benar mungkin terlihat seperti hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya mengucapkan beberapa bunyi selama beberapa detik.



Namun dari perspektif psikologi dan komunikasi interpersonal, tindakan kecil tersebut dapat membawa pesan yang lebih besar.



Ketika kita berusaha mengucapkan nama seseorang dengan benar, kita menunjukkan bahwa kita:



memperhatikan identitasnya,

menghargai dirinya,

mendengarkan ketika ia berbicara,

bersedia belajar,

menghormati perbedaan,

dan menganggapnya sebagai individu yang layak dikenali.



Sebaliknya, ketika kita terus-menerus salah mengucapkan nama seseorang setelah ia memberikan koreksi, pengalaman tersebut dapat terasa seperti bentuk pengabaian terhadap identitasnya.



Karena itu, jangan takut bertanya.



Jangan malu mengulang.



Jangan menganggap nama seseorang sebagai "terlalu sulit".



Dan yang paling penting, jangan meminta orang lain mengubah cara mereka menyebut namanya hanya demi kenyamanan kita.



Nama seseorang adalah miliknya. Belajar mengucapkannya dengan benar adalah salah satu bentuk penghormatan paling sederhana yang dapat kita berikan.



Pada akhirnya, komunikasi yang baik bukan hanya tentang menyampaikan apa yang ingin kita katakan. Komunikasi yang baik juga tentang membuat orang lain merasa bahwa mereka didengar, dikenali, dan dihargai.



