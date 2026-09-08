6 Kebiasaan yang Akan Muncul Saat Anak-anak Dibesarkan dengan Sedikit Belas Kasih

JawaPos.com - Anak yang tumbuh dengan sedikit kasih sayang dari orang tua dapat membawa sejumlah kebiasaan hingga dewasa. Kenali 6 pola yang mungkin muncul tanpa disadari.

Ya, masa kanak-kanak merupakan periode ketika seseorang mulai belajar tentang cinta, rasa aman, kepercayaan, dan bagaimana memperlakukan dirinya sendiri.

Bagi seorang anak, kasih sayang dari orang tua bukan hanya ditunjukkan melalui pelukan atau kata-kata lembut, tetapi juga melalui perhatian, dukungan, penerimaan, dan kehadiran emosional.

Ketika kebutuhan tersebut jarang terpenuhi, seorang anak dapat belajar beradaptasi dengan keadaan. Ia mungkin menjadi sangat mandiri, sulit percaya kepada orang lain, takut ditinggalkan, atau justru terus mencari perhatian dan kasih sayang di tempat lain.

Kebiasaan tersebut, terkadang tidak langsung terlihat sebagai dampak pengalaman masa kecil. Ketika sudah dewasa, seseorang mungkin menganggap dirinya memang seperti itu sejak awal, padahal sebagian pola tersebut dapat berkaitan dengan cara ia belajar mendapatkan rasa aman ketika masih kecil.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, artikel ini akan membahas beberapa perilaku yang dapat berkembang ketika seseorang mengalami kekurangan kasih sayang pada masa kanak-kanak.

Berikut enam kebiasaan yang mungkin muncul ketika seorang anak tumbuh dengan sedikit belas kasih dan kehangatan emosional.