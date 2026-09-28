5 Kebiasaan Sederhana Pulihkan Semangat Sembuh Pasien Saat Berjuang Melawan Penyakit

Ilustrasi dukungan emosional dan pemulihan burnout. (Pexels)
JawaPos.com - Berjuang melawan penyakit kronis atau menjalani proses perawatan medis jangka panjang tidak hanya menguras energi fisik, tetapi juga memicu tekanan mental yang berat.
Dalam istilah medis, kejenuhan luar biasa yang dialami oleh seseorang saat harus berhadapan dengan rutinitas pengobatan tanpa henti dikenal sebagai patient burnout.
Kondisi kelelahan emosional ini kerap membuat pasien merasa putus asa, kehilangan rasa kendali atas hidupnya, hingga enggan melanjutkan rencana terapi pengobatan.
Melansir dari laman The Ohio State University pada Senin (28/09), patient burnout merupakan respons emosional yang wajar, namun perlu ditangani secara tepat agar tidak mengganggu proses pemulihan medis secara keseluruhan.
Stres kronis akibat penyakit dapat memicu pelepasan hormon kortisol berlebih yang berpotensi menekan sistem kekebalan tubuh dan memperlambat penyembuhan jaringan.
Penelitian menunjukkan bahwa intervensi perilaku mandiri dan dukungan psikologis mampu menurunkan kecemasan serta meningkatkan kepatuhan berobat.
Pendekatan ini terbukti secara klinis efektif meningkatkan efikasi diri (self efficacy) pasien, meredakan gejala burnout, serta memulihkan semangat sembuh dalam menjalani perawatan medis jangka panjang.
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