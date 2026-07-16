Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 17 Juli 2026 | 04.42 WIB

5 Hal Ini Biasanya Dilakukan dengan Santai oleh Pria yang Tidak Memiliki Empati dan Belas Kasih!

Ilustrasi pria tanpa empati (freepik) - Image

Ilustrasi pria tanpa empati (freepik)

JawaPos.com - Empati merupakan salah satu fondasi terpenting dalam membangun hubungan yang sehat, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun hubungan romantis. 

Kemampuan memahami perasaan orang lain membuat seseorang lebih peka, menghargai perbedaan, dan mampu memberikan dukungan ketika orang di sekitarnya sedang menghadapi kesulitan. 

Sebaliknya, ketika seseorang memiliki empati yang rendah, perilakunya sering kali tanpa disadari dapat melukai orang lain dan menciptakan hubungan yang tidak seimbang.

Dalam psikologi, rendahnya empati tidak selalu berarti seseorang adalah pribadi yang jahat. 

Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang memahami emosi orang lain, mulai dari pola asuh, pengalaman hidup, hingga karakter kepribadian. 

Namun, jika perilaku tertentu terus muncul secara konsisten tanpa adanya kepedulian terhadap dampaknya bagi orang lain, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa empati dan belas kasih belum berkembang dengan baik.

Penting untuk diingat bahwa satu perilaku saja tidak cukup untuk menilai karakter seseorang secara keseluruhan. 

Namun yang lebih penting adalah memperhatikan pola sikap yang berulang dalam berbagai situasi serta bagaimana seseorang merespons ketika diberi masukan mengenai perilakunya.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Gak Bisa Ditahan! 10 Hal yang Biasanya Akan Dilakukan Pria Serius Saat Berada di Dekatmu - Image
Lifestyle

Gak Bisa Ditahan! 10 Hal yang Biasanya Akan Dilakukan Pria Serius Saat Berada di Dekatmu

Kamis, 16 Juli 2026 | 02.00 WIB

Pernah Tidak Setia? Ini 6 Ciri yang Sering Terlihat pada Pria dengan Masa Lalu Perselingkuhan - Image
Kepribadian

Pernah Tidak Setia? Ini 6 Ciri yang Sering Terlihat pada Pria dengan Masa Lalu Perselingkuhan

Selasa, 14 Juli 2026 | 03.53 WIB

9 Tanda Pria yang Dipercaya Memiliki Kesetiaan Tinggi dalam Hubungan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Tanda Pria yang Dipercaya Memiliki Kesetiaan Tinggi dalam Hubungan Menurut Psikologi

Selasa, 14 Juli 2026 | 01.53 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore