5 Hal Ini Biasanya Dilakukan dengan Santai oleh Pria yang Tidak Memiliki Empati dan Belas Kasih!

Ilustrasi pria tanpa empati (freepik)
JawaPos.com - Empati merupakan salah satu fondasi terpenting dalam membangun hubungan yang sehat, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun hubungan romantis.
Kemampuan memahami perasaan orang lain membuat seseorang lebih peka, menghargai perbedaan, dan mampu memberikan dukungan ketika orang di sekitarnya sedang menghadapi kesulitan.
Sebaliknya, ketika seseorang memiliki empati yang rendah, perilakunya sering kali tanpa disadari dapat melukai orang lain dan menciptakan hubungan yang tidak seimbang.
Dalam psikologi, rendahnya empati tidak selalu berarti seseorang adalah pribadi yang jahat.
Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang memahami emosi orang lain, mulai dari pola asuh, pengalaman hidup, hingga karakter kepribadian.
Namun, jika perilaku tertentu terus muncul secara konsisten tanpa adanya kepedulian terhadap dampaknya bagi orang lain, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa empati dan belas kasih belum berkembang dengan baik.
Penting untuk diingat bahwa satu perilaku saja tidak cukup untuk menilai karakter seseorang secara keseluruhan.
Namun yang lebih penting adalah memperhatikan pola sikap yang berulang dalam berbagai situasi serta bagaimana seseorang merespons ketika diberi masukan mengenai perilakunya.
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