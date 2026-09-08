Jangan Diabaikan, Ini 5 Tanda Semesta Diyakini Sedang Menjauhkan Anda dari Bahaya

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya seseorang mengalami kejadian yang terasa mengecewakan, seperti rencana yang tertunda, hubungan yang berakhir, atau munculnya dorongan kuat untuk menghindari sesuatu.

Dalam sudut pandang spiritual, berbagai kejadian tersebut kerap dimaknai sebagai pesan bahwa seseorang sedang diarahkan menuju jalan yang lebih baik. Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai campur tangan semesta, keyakinan semacam ini dapat menjadi bahan refleksi dalam memahami pengalaman hidup.

Beberapa orang bahkan menganggap kejadian yang awalnya terlihat buruk justru menjadi penyelamat dari persoalan yang lebih besar.

Dilansir dari Times of India, terdapat sejumlah tanda yang dipercaya sebagai bentuk perlindungan semesta. Berikut lima di antaranya.

1. Rencana Tiba-tiba Mengalami Penundaan Tidak semua penundaan berarti sesuatu yang buruk. Ada kalanya sebuah rencana yang batal atau tertunda justru membuat seseorang terhindar dari situasi yang tidak menguntungkan.

Misalnya, sebuah pertemuan penting dibatalkan dan beberapa waktu kemudian diketahui bahwa keputusan tersebut ternyata membawa keuntungan tersendiri.

Dalam kepercayaan spiritual, pengalaman semacam ini sering dianggap sebagai cara semesta mengubah arah perjalanan seseorang agar tidak masuk ke situasi yang berpotensi merugikan.

2. Intuisi Tiba-tiba Menjadi Lebih Kuat Pernahkah Anda memiliki perasaan tidak nyaman terhadap seseorang atau sebuah keadaan tanpa mengetahui alasan yang jelas?

Dorongan untuk menunda keputusan, tidak mendatangi suatu tempat, atau menjaga jarak dari seseorang terkadang muncul secara spontan.