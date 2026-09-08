Pembukaan store ke-30 di Bandung menjadi langkah WINOD menuju target 100 store pada 2029. (Istimewa)
JawaPos.com - Brand Fashion Lokal Bidik 100 Store pada 2029, Ekspansi Nasional Berlanjut dari Bandung hingga ke berbagai daerah.
Perluasan jaringan toko pun menjadi salah satu strategi untuk mendekatkan produk dalam negeri dengan konsumen sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah.
Langkah tersebut dilakukan WINOD dengan membuka GO Signature Store di Buah Batu, Bandung, pada 5 September 2026. Store tersebut menjadi gerai ke-30 WINOD di Indonesia.
Founder WINOD Christian Dwi Pratikno mengatakan, pencapaian itu menjadi bagian dari perjalanan perusahaan untuk membangun jaringan retail secara nasional.
“Store ke-30 ini menjadi milestone penting bagi perjalanan WINOD,” ujar Christian dalam wawancara GO Signature Store Bandung Buah Batu.
Bandung dipilih sebagai salah satu lokasi ekspansi karena memiliki ekosistem kreatif dan fashion yang berkembang. Kehadiran store di kawasan Buah Batu diharapkan dapat membuat akses konsumen terhadap produk WINOD semakin dekat.
“Kami ingin konsumen mendapatkan akses yang lebih dekat terhadap produk lokal,” katanya.
Ekspansi tersebut juga menjadi bagian dari target jangka panjang WINOD. Setelah menjangkau sejumlah wilayah di Indonesia, perusahaan menargetkan memiliki 100 store pada 2029.
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Jawa Pos
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