Kim Woo Bin Tampil Elegan dengan Gaya Navy di Acara Fashion Seoul 

JawaPos.com – Kim Woo Bin curi perhatian lewat penampilannya dalam sebuah acara fashion di Seoul. Bintang Our Blues tersebut hadir dalam photo event sebuah clothing brand yang digelar di main branch Shinsegae Department Store, Jung-gu, Seoul, pada 5 September.
Kim Woo Bin memilih gaya yang sederhana tetapi tetap memancarkan kesan elegan. Ia mengenakan kemeja, sweater, dan celana panjang bernuansa navy yang dipadukan secara harmonis sehingga memberikan tampilan maskulin sekaligus mewah.
Pilihan warna navy membuat penampilan Kim Woo Bin terlihat semakin sophisticated tanpa membutuhkan aksesori berlebihan.
Potongan busana yang rapi juga semakin menonjolkan postur sang aktor, sementara gaya minimalis yang dikenakannya memperlihatkan karakter fashion yang klasik dan berkelas.
Dilansir OSEN, kehadiran Kim Woo Bin dalam acara tersebut menjadi salah satu momen yang menarik perhatian media. Sang aktor terlihat percaya diri saat menjalani sesi foto dan memperlihatkan pesona khasnya di hadapan kamera.
Penampilan Kim Woo Bin kali ini sekaligus menunjukkan bagaimana gaya simpel dapat tetap terlihat berkelas ketika dipadukan dengan pilihan warna dan potongan busana yang tepat. Nuansa navy yang mendominasi outfit membuat keseluruhan penampilannya terasa elegan, tenang, dan modern.
Dengan pesona yang konsisten baik di layar maupun dalam berbagai kesempatan publik, Kim Woo Bin kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu aktor Korea yang mampu tampil memikat tanpa harus mengandalkan gaya yang berlebihan.
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Jawa Pos
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