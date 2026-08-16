Farizon mulai Rakit V8E Secara Lokal di Purwakarta

Farizon dan ARISTA bersama PT Handal Indonesia Motor menandatangani Manufacture Agreement untuk perakitan kendaraan komersial listrik di Indonesia. (Foto-foto: Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Industri kendaraan komersial bertenaga listrik di Indonesia mulai memasuki fase baru. Setelah produk diperkenalkan dan dipasarkan, Farizon New Energy Commercial Vehicle Group kini mulai menjalankan perakitan kendaraan secara lokal di Tanah Air.
Langkah tersebut ditandai seremoni Manufacture Agreement Signing Ceremony dan line off unit pertama Farizon V8E Cargo Van di fasilitas PT Handal Indonesia Motor, Purwakarta. “Ini merupakan proyek produksi knock down pertama Farizon di luar negeri,” ujar CEO Farizon New Energy Commercial Vehicle Group Mike Fan.
Dia menambahkan, dalam proyek tersebur, Farizon menggandeng ARISTA sebagai distributor resmi di Indonesia dan PT Handal Indonesia Motor sebagai mitra manufaktur lokal. Selain V8E, model F3E juga masuk dalam daftar kendaraan yang dirakit di fasilitas itu.
Menurut Mike, produksi lokal akan membantu Farizon mendekatkan proses pengembangan kendaraan dengan kebutuhan pasar Indonesia. “Kami dapat terus mengembangkan kendaraan yang semakin sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan pengguna,” katanya.
Kehadiran lini produksi di Purwakarta menjadi tahap lanjutan bagi perjalanan Farizon di Indonesia yang dimulai sejak Januari 2026. Dari pengembangan pasar dan distribusi, perusahaan kini masuk ke aktivitas manufaktur melalui skema produksi KD (Knocked Down).
Indonesia sekaligus menjadi lokasi produksi KD pertama Farizon di luar negeri. Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari pengembangan rantai nilai kendaraan komersial listrik, mulai dari manufaktur, rantai pasok, distribusi hingga layanan purnajual.
Perubahan posisi Indonesia tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kebutuhan kendaraan komersial untuk sektor logistik, distribusi barang, transportasi, hingga pelayanan publik.
Farizon mengarahkan pengembangan produknya pada berbagai kebutuhan operasional di Indonesia. Produksi lokal dinilai dapat membantu perusahaan menyesuaikan kendaraan dengan karakteristik jalan serta pola penggunaan kendaraan komersial di dalam negeri.
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Jawa Pos
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