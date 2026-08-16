Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
Minggu, 16 Agustus 2026 | 07.07 WIB

Sugoi Desu Pro Dorong Talenta Muda Kembangkan Kreativitas lewat Cosplay dan Fashion

Peserta dan komunitas kreatif berfoto bersama dalam gelaran Sugoi Desu Pro yang menghadirkan kompetisi cosplay dan fashion show. (Istimewa) - Image

Peserta dan komunitas kreatif berfoto bersama dalam gelaran Sugoi Desu Pro yang menghadirkan kompetisi cosplay dan fashion show. (Istimewa)

JawaPos.com - Industri kreatif nasional terus berkembang. Nah, derasnya pekembangan itu membuat perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyediakan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mengenal kebutuhan dunia industri. 

Kolaborasi antara lingkungan akademik, komunitas, dan pelaku industri pun menjadi salah satu pendekatan untuk melahirkan talenta yang mampu mengubah minat menjadi kompetensi profesional.

Program Studi Desain Produk, Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana (UMB) menghadirkan Sugoi Desu Pro, festival kreatif yang menjadikan budaya populer sebagai ruang pengembangan bakat desain.

Ketua Program Studi Desain Produk UMB, Junaidi Salam, S.Ds., M.Ds., mengatakan kreativitas dapat berkembang ketika seseorang memiliki passion yang ditekuni secara serius. "Motivasi kreatif tumbuh dari passion setiap individu," kata Junaidi.

Menurut dia, festival tersebut menjadi ruang bagi talenta muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membangun jejaring dengan komunitas. "Kami ingin memberi ruang bagi talenta muda untuk berkarya dan berkolaborasi," ujarnya.

Nama Sugoi Desu Pro berasal dari kata sugoi dalam bahasa Jepang yang berarti hebat atau luar biasa. Konsep tersebut menggambarkan semangat untuk memberikan apresiasi terhadap karya, keberanian berekspresi, serta inovasi yang lahir dari minat dan hobi generasi muda.

Sebanyak 50 cosplayer dari berbagai komunitas turut ambil bagian dalam festival tersebut. Mereka membawakan karakter dari anime, manga, gim, hingga budaya populer Jepang.

Junaidi menyebut cosplay memiliki keterkaitan erat dengan bidang desain. "Cosplay membutuhkan kreativitas, riset visual, material, hingga teknik produksi," tuturnya.

Penilaian dalam kompetisi pun tidak berhenti pada kemiripan peserta dengan karakter yang diperankan. Kualitas rancangan kostum, detail material, tata rias, kemampuan menghidupkan karakter, serta performa di atas panggung turut menjadi bagian dari penilaian.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kuil Yasukuni Tokyo Perketat Aturan, Cosplay dan Pakaian Militer Dilarang - Image
Travelling

Kuil Yasukuni Tokyo Perketat Aturan, Cosplay dan Pakaian Militer Dilarang

Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.12 WIB

Limbah Denim Berubah Menjadi Karya Couture di Indonesia Fashion Week 2026 - Image
Lifestyle

Limbah Denim Berubah Menjadi Karya Couture di Indonesia Fashion Week 2026

Selasa, 4 Agustus 2026 | 20.23 WIB

5 Trik Fashion agar Tubuh Terlihat Lebih Langsing dan Tinggi dengan Mudah - Image
Lifestyle

5 Trik Fashion agar Tubuh Terlihat Lebih Langsing dan Tinggi dengan Mudah

Kamis, 16 Juli 2026 | 03.56 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore