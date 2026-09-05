Ingin Rambut Tetap Sehat? Ini 4 Manfaat Keramas Setiap Tiga Hari Sekali

ilustrasi orang yang keramas. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Keramas menjadi salah satu rutinitas yang dilakukan untuk menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala. Namun, mencuci rambut terlalu sering ternyata tidak selalu memberikan manfaat bagi kesehatan rambut.
Rambut dan kulit kepala secara alami menghasilkan minyak atau sebum yang berfungsi menjaga kelembapan sekaligus memberikan perlindungan. Kebiasaan keramas setiap hari dapat membuat minyak alami tersebut ikut terangkat sehingga rambut berisiko menjadi lebih kering dan mudah rapuh.
Salah satu pola yang disebut dapat membantu menjaga keseimbangan minyak alami rambut adalah keramas setiap tiga hari sekali. Jeda tersebut memberikan kesempatan bagi minyak alami untuk tetap berada di kulit kepala dan membantu menjaga kondisi rambut.
Di sisi lain, keramas tetap diperlukan untuk membersihkan kotoran, minyak berlebih, sisa produk penataan rambut, serta menjaga kulit kepala agar tetap nyaman.
Dilansir dari English Jagran, berikut empat alasan keramas tiga hari sekali dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kesehatan rambut.
Kulit kepala secara alami memproduksi minyak yang berperan dalam menjaga rambut tetap lembap dan terlindungi.
Memberikan jeda beberapa hari sebelum keramas dapat membantu mempertahankan minyak tersebut. Sebaliknya, terlalu sering mencuci rambut berpotensi menghilangkan minyak alami secara berlebihan sehingga kulit kepala terasa kering dan rambut menjadi lebih mudah rapuh.
Penggunaan serum, gel, hairspray, maupun produk penataan lainnya dapat meninggalkan residu pada rambut dan kulit kepala.
Jika rambut terlalu jarang dibersihkan, sisa produk tersebut dapat menumpuk dan menyebabkan kulit kepala terasa tidak nyaman. Karena itu, keramas secara teratur tetap dibutuhkan untuk membersihkan residu yang menempel.
Jeda keramas yang sesuai dapat membantu menemukan keseimbangan antara menjaga minyak alami dan membersihkan sisa produk perawatan rambut.
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Jawa Pos
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