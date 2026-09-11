5 Manfaat Daun Jeruk yang Jarang Diketahui, dari Pencernaan hingga Kesehatan Mulut

JawaPos.com - Daun jeruk selama ini lebih dikenal sebagai salah satu bahan pelengkap masakan. Aromanya yang khas mampu membuat berbagai hidangan terasa semakin harum dan menggugah selera. Namun, di balik penggunaannya sebagai bumbu dapur, daun jeruk juga mengandung sejumlah senyawa alami yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan.

Beberapa kandungan di dalamnya diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan sifat lainnya yang menarik untuk diteliti. Meski demikian, manfaat tersebut tidak berarti daun jeruk dapat menggantikan pengobatan medis.

Dilansir dari laman Halodoc dan Hello Sehat, berikut beberapa potensi manfaat daun jeruk yang menarik untuk diketahui.

1. Berpotensi Mendukung Kesehatan Jantung Daun jeruk mengandung berbagai senyawa alami, salah satunya rutin, yang dikaitkan dengan kesehatan pembuluh darah dan sistem kardiovaskular.

Rutin diketahui memiliki aktivitas yang berhubungan dengan perlindungan pembuluh darah. Secara teori, kondisi pembuluh darah yang sehat dapat membantu menjaga kelancaran sirkulasi dan menurunkan risiko sejumlah gangguan kardiovaskular.

Namun, penting untuk membedakan antara penelitian terhadap senyawa rutin dan konsumsi daun jeruk secara langsung. Bukti mengenai manfaat daun jeruk sebagai bahan makanan untuk mencegah penyakit jantung masih terbatas.

2. Mengandung Antioksidan Potensi lain dari daun jeruk berasal dari kandungan senyawa seperti flavonoid dan flavonol. Senyawa tersebut dikenal mempunyai aktivitas antioksidan.

Antioksidan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif yang berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan.

Karena itu, keberadaan senyawa antioksidan membuat daun jeruk menarik untuk dikaji lebih lanjut. Meski begitu, konsumsi daun jeruk tidak dapat dianggap sebagai cara tunggal untuk mencegah kanker.