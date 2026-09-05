Ingin Rambut Tetap Sehat? Ini 4 Alasan Keramas Tidak Harus Setiap Hari

ilustrasi orang yang keramas. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Keramas merupakan bagian penting dari rutinitas perawatan rambut. Namun, frekuensi mencuci rambut sebenarnya tidak harus sama bagi setiap orang.
Jenis rambut, kondisi kulit kepala, aktivitas sehari-hari, hingga penggunaan produk penataan rambut dapat menentukan seberapa sering seseorang perlu keramas.
Memberikan jeda beberapa hari di antara waktu keramas dapat membantu mempertahankan minyak alami yang diproduksi kulit kepala. Minyak tersebut berperan dalam menjaga kelembapan rambut dan melindungi batang rambut dari kekeringan.
Sebaliknya, mencuci rambut terlalu sering, terutama dengan sampo yang cukup kuat, pada sebagian orang dapat membuat rambut dan kulit kepala terasa lebih kering.
Dilansir dari English Jagran, berikut empat alasan mengapa memberikan jeda hingga sekitar tiga hari di antara waktu keramas dapat menjadi pilihan bagi sebagian orang.
Kulit kepala secara alami menghasilkan sebum yang berfungsi menjaga kelembapan sekaligus memberikan perlindungan pada rambut.
Jika rambut dicuci terlalu sering, minyak alami tersebut dapat ikut terangkat. Pada kondisi tertentu, hal ini dapat membuat kulit kepala terasa kering dan batang rambut menjadi lebih mudah terasa kasar atau rapuh.
Memberikan jeda beberapa hari memungkinkan minyak alami kembali menyebar pada rambut. Meski demikian, orang dengan kulit kepala berminyak mungkin tetap membutuhkan frekuensi keramas yang lebih sering.
Jeda keramas bukan berarti rambut boleh dibiarkan tanpa dibersihkan terlalu lama. Produk seperti gel, serum, hairspray, maupun produk styling lainnya dapat meninggalkan residu jika digunakan secara rutin.
Penumpukan residu dapat membuat rambut terasa berat dan kulit kepala menjadi tidak nyaman. Pada sebagian orang, kondisi tersebut juga dapat disertai rasa gatal atau munculnya serpihan pada kulit kepala.
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Jawa Pos
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