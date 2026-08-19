Bukan Sekadar Lelah, 5 Kondisi Ini Bisa Berkaitan dengan Kekurangan Vitamin D

JawaPos.com – Vitamin merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Asupan vitamin yang cukup turut mendukung kondisi tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik.

Salah satu vitamin yang memiliki peran penting adalah vitamin D. Nutrisi ini berkaitan dengan kesehatan tulang, fungsi otot, serta sistem kekebalan tubuh.

Vitamin D bisa diperoleh melalui paparan sinar matahari, makanan tertentu, termasuk ikan berlemak, maupun produk pangan yang telah diperkaya vitamin D.

Sebaliknya, asupan vitamin D yang tidak mencukupi dapat berkaitan dengan sejumlah keluhan pada tubuh. Beberapa tandanya terkadang terlihat ringan sehingga mudah diabaikan.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima kondisi yang dapat menjadi tanda tubuh kekurangan vitamin D.

1. Tulang dan Sendi Terasa Nyeri Rasa sakit atau tidak nyaman pada tulang dan persendian dapat menjadi salah satu kondisi yang berkaitan dengan kadar vitamin D yang rendah.

Jika berlangsung dalam waktu lama, keluhan tersebut bisa disertai kekakuan atau rasa tidak nyaman ketika bergerak. Kondisi ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Namun, nyeri tulang dan sendi memiliki banyak kemungkinan penyebab sehingga tidak bisa langsung disimpulkan sebagai akibat kekurangan vitamin D.

2. Muncul Masalah pada Gigi Kondisi kesehatan gigi dan mulut juga dapat berkaitan dengan kecukupan vitamin D.