Yakin AI Baik untuk Lingkungan? Kenali Dampak Buruk dan Cara Mengatasinya!

JawaPos.com - AI atau Artificial Intelligence (kecerdasan buatan), adalah sebuah sistem robot yang diciptakan dengan kecerdasan cukup untuk melaksanakan tugasnya. AI dibuat untuk mempermudah, bahkan menggantikan, pekerjaan manusia dalam berbagai hal.



Karena tugasnya, kita dapat menggunakan AI untuk mencari suatu hal di internet lebih cepat, menciptakan berbagai kreasi, menjawab banyak pertanyaan, dan lain-lain.



Tapi, untuk mencapai kemewahan tersebut, tentunya ada beberapa hal yang dikorbankan oleh para programernya. Salah satunya adalah lingkungan sekitar.



Pembangunan yang Menghancurkan

Dilansir dari Global Witness, dengan terciptanya dan meningkatnya penggunaan AI oleh masyarakat dunia, bertambah pula energi yang dibutuhkan.



Banyak perusahaan besar mulai mendirikan berbagai fasilitas pusat data. Pembangunan gedung-gedung ini tentunya disetujui dan diizinkan oleh pemerintah setempat untuk merangkul perkembangan AI. Akan tetapi, ternyata pembangunan dan penciptaan energi untuk AI ini merusak lingkungan.



Meningkatnya kebutuhan energi, meningkat pula penggunaan bahan bakar fosil yang menciptakan polusi serta muncul efek rumah kaca.

Perusahaan-perusahaan teknologi besar mempromosikan AI sebagai solusi keberlanjutan, akan tetapi mereka justru bekerja sama dengan industri bahan bakar fosil untuk perangkat digital mereka.

