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Niko Sulpriyono
Senin, 13 Juli 2026 | 11.33 WIB

Terapi di Era AI: Apa yang Masih Bisa Dilakukan Psikolog Saat Kecerdasan Buatan Semakin Canggih?

Ilustrasi AI (Freepik) - Image

Ilustrasi AI (Freepik)

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, termasuk dalam bidang kesehatan mental. 

Saat ini, banyak orang mulai menggunakan chatbot berbasis AI untuk mencari dukungan emosional, memahami kondisi psikologis, hingga memperoleh saran awal sebelum berkonsultasi dengan tenaga profesional.

Kemampuan AI yang dapat memberikan respons cepat, tersedia selama 24 jam, serta biaya yang relatif rendah membuat teknologi ini semakin diminati. 

Di sisi lain, kemunculan AI juga memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan profesi psikolog dan psikoterapis. 

Apakah layanan terapi berbasis manusia masih akan dibutuhkan ketika AI terus berkembang?

Jawabannya tidak sesederhana "ya" atau "tidak". AI memang menawarkan banyak manfaat, tetapi terdapat sejumlah aspek penting dalam terapi psikologis yang hingga kini belum mampu digantikan oleh teknologi. 

Berikut beberapa hal yang perlu dipahami mengenai peran terapi di era AI yang dilansir dari Psychology Today pada Minggu (12/07).

1. AI Menjadi Alternatif Baru dalam Layanan Kesehatan Mental

Banyak orang mulai memanfaatkan AI sebagai ruang untuk bercerita mengenai tekanan hidup, kecemasan, hingga masalah hubungan. 

Chatbot berbasis AI mampu memberikan tanggapan dalam hitungan detik, menawarkan latihan relaksasi, membantu menyusun jurnal emosi, bahkan memberikan teknik dasar pengelolaan stres.

Bagi sebagian individu, terutama generasi muda yang akrab dengan teknologi digital, berbicara dengan AI terasa lebih nyaman dibandingkan langsung menemui psikolog

Editor: Hanny Suwindari
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