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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 25 Juni 2026 | 19.40 WIB

Psikologi Mengungkap 7 Perilaku yang Sering Dimiliki Orang Cerdas Meski Pekerjaannya Terlihat Sederhana

Ilustrasi orang yang cerdas. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang cerdas. (Magnific)

JawaPos.Com - Sering kali masyarakat menghubungkan kecerdasan dengan gelar pendidikan tinggi, jabatan prestisius, atau pekerjaan yang dianggap bergengsi. 

Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu tercermin dari profesi seseorang. 

Banyak individu yang bekerja di bidang sederhana, tetapi memiliki kemampuan berpikir, memahami situasi, dan mengambil keputusan yang luar biasa.

Kecerdasan juga tidak selalu ditunjukkan dengan cara yang mencolok. 

Justru dalam banyak kasus, orang yang benar-benar cerdas memperlihatkan perilaku yang tampak biasa saja. 

Mereka tidak merasa perlu membuktikan kemampuan kepada semua orang karena lebih fokus pada proses belajar dan pengembangan diri.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh perilaku yang sering dimiliki orang cerdas meski pekerjaannya terlihat sederhana di mata sebagian orang.

1. Lebih Banyak Mendengarkan daripada Berbicara

Editor: Novia Tri Astuti
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