Menurut Psikologi, Anda Tergolong Sangat Cerdas Jika Mampu Mengatasi 8 Situasi yang Sering Membuat Orang Lain Kewalahan

JawaPos.com - Kecerdasan sering kali dipahami secara sempit sebagai kemampuan menghafal, menghitung cepat, atau memiliki nilai akademik tinggi. Padahal, dalam psikologi modern, kecerdasan manusia jauh lebih kompleks. Seseorang bisa sangat cerdas bukan hanya karena mampu memecahkan soal sulit, tetapi juga karena mampu mengelola emosi, memahami situasi rumit, mengambil keputusan di bawah tekanan, dan beradaptasi ketika menghadapi perubahan.

Banyak orang terlihat pintar ketika semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, kemampuan sebenarnya sering terlihat ketika seseorang berada dalam kondisi sulit: menghadapi konflik, tekanan, ketidakpastian, kegagalan, atau tuntutan besar.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (22/6), terdapat 8 situasi yang menurut sudut pandang psikologi sering membuat banyak orang kewalahan, tetapi dapat menjadi tanda bahwa seseorang memiliki kecerdasan tinggi jika mampu menghadapinya dengan baik.

1. Tetap Tenang Saat Menghadapi Tekanan Besar

Salah satu tanda kemampuan mental yang kuat adalah mampu mempertahankan ketenangan ketika berada dalam situasi penuh tekanan.

Ketika seseorang menghadapi masalah besar, otak manusia secara alami dapat masuk ke mode stres. Banyak orang langsung bereaksi secara emosional: panik, marah, menyalahkan orang lain, atau mengambil keputusan terburu-buru.

Namun, orang dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung mampu memberi jarak antara perasaan dan tindakan.

Mereka mungkin tetap merasa takut atau tertekan, tetapi mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan keputusan.

Dalam psikologi, kemampuan ini berkaitan dengan regulasi emosi, yaitu kemampuan mengelola respons emosional agar tetap efektif.

Contohnya:

Saat kehilangan pekerjaan, mereka tidak langsung merasa hidupnya berakhir.

Saat menghadapi kritik, mereka mencoba memahami isinya sebelum menyerang balik.

Saat masalah muncul, mereka fokus mencari solusi.

Ketenangan dalam tekanan bukan berarti tidak memiliki emosi, tetapi mampu mengarahkan emosi dengan bijak.

2. Mampu Mengakui Kesalahan Tanpa Merasa Harga Diri Hancur

Banyak orang sulit mengakui kesalahan karena menganggap kesalahan berarti kegagalan pribadi.