Jika 7 Hal Ini Membuat Anda Kesal, Anda Mungkin Adalah Orang Paling Cerdas di Ruangan Itu Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi orang yang paling cerdas di ruangan / foto: Magnific/dikushin
JawaPos.com - Banyak orang mengira kecerdasan hanya ditunjukkan oleh nilai akademis tinggi, kemampuan berhitung cepat, atau penguasaan berbagai bidang ilmu. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa orang yang sangat cerdas sering memiliki karakteristik yang tidak selalu terlihat jelas. Salah satunya adalah hal-hal tertentu yang cenderung membuat mereka merasa terganggu atau kesal.
Menariknya, apa yang dianggap sepele oleh kebanyakan orang justru bisa sangat mengganggu bagi individu dengan tingkat kecerdasan tinggi. Bukan karena mereka merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena cara mereka memproses informasi, melihat pola, dan menghargai kualitas berpikir berbeda dari kebanyakan orang.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (21/6), jika beberapa hal berikut sering membuat Anda kesal, mungkin Anda memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi daripada rata-rata.
1. Percakapan Dangkal yang Tidak Pernah Mengarah ke Mana-Mana
Orang yang cerdas umumnya menikmati percakapan yang bermakna. Mereka senang membahas ide, konsep, atau hal-hal yang memancing pemikiran.
Karena itu, mereka bisa merasa lelah ketika harus terus-menerus terjebak dalam gosip, basa-basi berlebihan, atau percakapan yang berputar-putar tanpa tujuan.
Bukan berarti mereka antisosial. Mereka hanya lebih menghargai kualitas percakapan dibanding kuantitasnya.
Psikolog sering mengaitkan kecerdasan tinggi dengan rasa ingin tahu yang besar dan kebutuhan untuk terus belajar. Itulah sebabnya mereka lebih tertarik pada diskusi yang memperluas wawasan.
2. Orang yang Berbicara dengan Penuh Keyakinan tetapi Tidak Berdasarkan Fakta
Tidak banyak hal yang lebih membuat orang cerdas frustrasi daripada melihat seseorang menyebarkan informasi yang salah dengan kepercayaan diri yang tinggi.
Fenomena ini dikenal sebagai efek Dunning-Kruger, yaitu ketika seseorang yang memiliki pengetahuan terbatas justru melebih-lebihkan kemampuannya.
Individu yang cerdas cenderung sadar bahwa selalu ada hal yang belum mereka ketahui. Mereka lebih nyaman mengatakan, "Saya tidak tahu," daripada berpura-pura menjadi ahli.
Karena itu, mereka sering terganggu ketika melihat orang lain berbicara tanpa dasar yang jelas atau menolak bukti yang bertentangan dengan keyakinannya.
3. Ketidakefisienan yang Tidak Perlu
Orang dengan kemampuan berpikir tinggi biasanya memiliki kecenderungan untuk mencari cara yang lebih efektif dalam melakukan sesuatu.
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