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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 23 Juni 2026 | 19.50 WIB

7 Kebiasaan Kecil yang Diam-Diam Membedakan Orang yang Menjadi Kaya dengan Mereka yang Selalu Kehabisan Uang

Ilustrasi orang kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.Com - Banyak orang berpikir bahwa kekayaan hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan. 

Padahal dalam kenyataannya, dua orang dengan pendapatan yang hampir sama bisa memiliki kondisi keuangan yang sangat berbeda setelah beberapa tahun berlalu.

Satu orang berhasil membangun tabungan, investasi, dan aset yang terus bertambah. 

Sementara yang lain tetap merasa kesulitan memenuhi kebutuhan, bahkan sering kehabisan uang sebelum akhir bulan.

Perbedaan tersebut sering kali bukan berasal dari keberuntungan atau latar belakang semata. 

Dalam banyak kasus, penyebabnya justru terletak pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

Kebiasaan sederhana mungkin terlihat tidak berarti jika dilakukan sekali atau dua kali. 

Namun ketika dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun, dampaknya bisa sangat besar terhadap kondisi finansial seseorang.

Editor: Novia Tri Astuti
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