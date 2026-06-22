7 Kebiasaan yang Menjadi Petunjuk Kuat Bahwa Seseorang Masih Terjebak dalam Mentalitas Serba Kurang

Ilustrasi orang yang merasa selalu kekurangan. (Magnific)
JawaPos.Com - Banyak orang menganggap bahwa kondisi finansial semata-mata ditentukan oleh jumlah penghasilan atau besarnya tabungan.
Padahal, cara seseorang memandang kehidupan sering kali memiliki pengaruh yang tidak kalah besar terhadap kualitas hidup yang dijalaninya.
Salah satu pola pikir yang sering menjadi penghambat kemajuan adalah mentalitas serba kurang atau scarcity mindset.
Pola pikir ini membuat seseorang terus merasa kekurangan, meskipun situasinya sebenarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan masa lalu.
Mentalitas serba kurang tidak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi.
Seseorang bisa memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan yang cukup, bahkan aset yang terus bertambah, tetapi tetap merasa cemas, takut kehilangan, dan sulit menikmati hasil jerih payahnya.
Menariknya, pola pikir seperti ini biasanya terlihat dari berbagai kebiasaan sehari-hari.
Semakin lama dibiarkan, semakin sulit seseorang berkembang karena fokusnya selalu tertuju pada apa yang belum dimiliki daripada peluang yang tersedia di depan mata.
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