Jika Anda Tidak Ingin Menyesal di Usia 60 Tahun, Hindari 7 Kebiasaan Sehari-hari Ini Sekarang Juga Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang membayangkan usia 60 tahun sebagai masa yang tenang, penuh kebijaksanaan, dan kesempatan untuk menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun. Namun, tidak sedikit pula yang memasuki fase tersebut dengan berbagai penyesalan. Mereka menyesali waktu yang terbuang, hubungan yang rusak, kesehatan yang memburuk, hingga impian yang tidak pernah diwujudkan.

Psikologi menunjukkan bahwa penyesalan besar di masa tua sering kali bukan berasal dari satu keputusan besar yang salah, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Kebiasaan tersebut tampak sepele, tetapi dampaknya dapat menumpuk dan memengaruhi kualitas hidup, kesehatan mental, serta kebahagiaan jangka panjang.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (21/6), jika Anda tidak ingin menghabiskan usia 60 tahun dengan berkata, “Seandainya dulu saya melakukan hal yang berbeda,” maka saatnya memperhatikan tujuh kebiasaan sehari-hari berikut yang sebaiknya dihindari sejak sekarang.

1. Terlalu Sering Menunda dan Menganggap Masih Ada Banyak Waktu

Salah satu penyesalan terbesar yang sering diungkapkan orang-orang lanjut usia adalah tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka inginkan ketika masih memiliki kesempatan.

Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai procrastination atau kebiasaan menunda. Banyak orang berpikir bahwa mereka masih punya waktu untuk memulai bisnis, belajar keterampilan baru, memperbaiki hubungan, atau menjaga kesehatan. Padahal, waktu bergerak jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan.

Menunda terus-menerus membuat seseorang kehilangan momentum dan kesempatan. Semakin lama kebiasaan ini berlangsung, semakin sulit untuk memulai.

Mulailah dari langkah kecil. Jangan menunggu waktu yang sempurna karena waktu tersebut mungkin tidak akan pernah datang. Kemajuan kecil yang konsisten lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah diwujudkan.

2. Mengabaikan Kesehatan Demi Kesibukan

Tubuh memiliki cara untuk mengingat bagaimana kita memperlakukannya selama puluhan tahun.

Begadang setiap malam, kurang olahraga, makan sembarangan, serta menganggap kesehatan sebagai hal yang bisa diurus nanti adalah kebiasaan yang dapat membawa penyesalan besar di masa tua.

Menurut psikologi kesehatan, banyak orang cenderung lebih fokus pada kebutuhan jangka pendek dibandingkan manfaat jangka panjang. Akibatnya, mereka baru menyadari pentingnya kesehatan ketika penyakit mulai muncul.

Menjaga kesehatan bukan sekadar soal memperpanjang usia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Memiliki tubuh yang sehat di usia 60 tahun memungkinkan seseorang menikmati waktu bersama keluarga, bepergian, dan tetap aktif menjalani kehidupan.

Kebiasaan sederhana seperti tidur cukup, berjalan kaki setiap hari, mengurangi makanan olahan, dan rutin memeriksakan kesehatan dapat memberikan dampak yang luar biasa di kemudian hari.