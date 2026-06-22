Masalah Pencernaan Bisa Timbul, 5 Makanan Ini Tak Bisa Disandingkan dengan Minum Teh

JawaPos.com - Teh merupakan salah satu minuman yang banyak dikonsumsi oleh berbagai kalangan karena memiliki cita rasa yang menenangkan serta sejumlah manfaat bagi tubuh.

Berbagai jenis teh diketahui dapat membantu meningkatkan metabolisme, melancarkan pencernaan, hingga memberikan efek relaksasi.

Namun, meskipun sering dinikmati bersama makanan ringan, tidak semua kombinasi makanan cocok dipadukan dengan teh.

Beberapa jenis makanan justru dapat mengganggu pencernaan, menghambat penyerapan nutrisi, atau menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut jika dikonsumsi bersamaan.

Mengutip English Jagran, terdapat lima jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersama teh.

1. Makanan pedas

Makanan pedas seperti cabai dan saus pedas mungkin tampak menarik jika diminum bersama teh, tetapi ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan.

Rempah-rempah yang mengandung capsaicin dapat mengiritasi lapisan lambung, di mana jika dikombinasikan dengan sifat asam teh, dapat menyebabkan mulas, gangguan pencernaan, atau kembung.

Selain itu, rasa pedas dapat mengalahkan rasa halus teh sehingga tidak dapat mengenali aroma lembut minuman tersebut.