Masalah Pencernaan Bisa Timbul, 5 Makanan Ini Tak Bisa Disandingkan dengan Minum Teh

ilustrasi minuman teh dengan makanan manis. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Teh merupakan salah satu minuman yang banyak dikonsumsi oleh berbagai kalangan karena memiliki cita rasa yang menenangkan serta sejumlah manfaat bagi tubuh.
Berbagai jenis teh diketahui dapat membantu meningkatkan metabolisme, melancarkan pencernaan, hingga memberikan efek relaksasi.
Namun, meskipun sering dinikmati bersama makanan ringan, tidak semua kombinasi makanan cocok dipadukan dengan teh.
Beberapa jenis makanan justru dapat mengganggu pencernaan, menghambat penyerapan nutrisi, atau menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut jika dikonsumsi bersamaan.
Mengutip English Jagran, terdapat lima jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersama teh.
1. Makanan pedas
Makanan pedas seperti cabai dan saus pedas mungkin tampak menarik jika diminum bersama teh, tetapi ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan.
Rempah-rempah yang mengandung capsaicin dapat mengiritasi lapisan lambung, di mana jika dikombinasikan dengan sifat asam teh, dapat menyebabkan mulas, gangguan pencernaan, atau kembung.
Selain itu, rasa pedas dapat mengalahkan rasa halus teh sehingga tidak dapat mengenali aroma lembut minuman tersebut.
2. Makanan manis
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana