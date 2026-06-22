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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 03.17 WIB

Tingkatkan Kekebalan Tubuh, Ini 4 Pilihan Makanan yang Kaya Vitamin E

Ilustrasi manfaat vitamin E untuk tubuh. (Pexels/Towfiqu barbhuiya) - Image

Ilustrasi manfaat vitamin E untuk tubuh. (Pexels/Towfiqu barbhuiya)

JawaPos.com - Mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E merupakan salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Vitamin E dikenal sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, sekaligus mendukung sistem kekebalan, kesehatan mata, dan fungsi jantung.

Dengan asupan yang cukup, nutrisi ini dapat membantu tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan optimal dalam aktivitas sehari-hari.

Mengutip English Jagran, terdapat beberapa makanan kaya vitamin E yang disarankan untuk dimasukkan ke dalam menu harian.

1. Kacang almond

Salah satu makanan vitamin E paling sehat dan alami adalah kacang almond.

Kacang almond kaya akan vitamin E, yang mendukung kesehatan jantung, memperbaiki tekstur kulit, dan meningkatkan fungsi otak.

2. Biji bunga matahari

Makanan kaya vitamin E lainnya adalah biji bunga matahari yang penuh antioksidan.

Ini bantu melindungi sel dari kerusakan, mendukung kekebalan tubuh, dan membuat kulit tampak berseri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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