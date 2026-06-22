Baik untuk Kesehatan Tubuh, Intip 6 Makanan yang Kaya Vitamin K

ilustrasi sumber makanan vitamin K. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Vitamin K memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk mendukung tingkat energi dan fungsi vital lainnya.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin K dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti mudah mengalami gusi berdarah hingga menurunnya kekuatan tulang.
Untuk mencegah kondisi tersebut, penting untuk memenuhi kebutuhan vitamin K melalui makanan sehat yang dikonsumsi sehari-hari.
Mengutip Healthshots, terdapat sejumlah makanan yang kaya vitamin K dan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh tetap optimal.
1. Brokoli
Salah satu makanan yang mengandung vitamin K terbaik adalah brokoli. Sayuran ini kaya akan vitamin K, serat, protein, zat besi, kalium, kalsium, selenium, dan magnesium.
Oleh karena itu, dari meningkatkan kepadatan tulang hingga pembentukan otot, brokoli amat bermanfaat bagi kesehatan.
2. Pisang
Buah lezat ini kaya akan vitamin K serta nutrisi lain yang membantu pencernaan dan pengaturan berat badan.
Vitamin K dalam pisang mudah diserap oleh tubuh, bantu metabolisme karbohidrat dan lemak, mengubahnya menjadi energi.
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