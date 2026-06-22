Siap Menjalin Hubungan Baru atau Hanya Kesepian Sesaat? Kenali 8 Tandanya

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Sebuah hubungan yang sehat tidak sepatutnya dijalani hanya untuk mengisi kekosongan emosional semata, karena relasi yang terbentuk murni berdasarkan rasa kesepian cenderung tidak sehat dan tidak akan bertahan lama.
Memasuki fase komitmen baru menuntut kesiapan mental yang utuh, di mana Anda tidak lagi menjadikan orang lain sebagai tameng atau distraksi dari masalah dan luka masa lalu yang belum sembuh.
Ketika Anda memaksakan diri berkencan dalam kondisi batin yang masih rapuh, hubungan tersebut berisiko bertransformasi menjadi hubungan pelarian (rebound relationship) yang dapat merugikan kedua belah pihak.
Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dinamika emosi internal secara jujur sebelum memutuskan untuk membagikan ruang hidup Anda dengan orang yang baru.
Melansir dari Alodokter dan kelas.com berikut 8 tanda kesiapan yang harus dikenali saat ingin menjalin hubungan baru :
Seseorang yang benar-benar siap menjalin hubungan baru masuk ke dalam relasi dengan tujuan untuk saling berbagi kasih sayang dan tumbuh bersama. Sebaliknya, jika Anda mencari pasangan dengan harapan ia bisa menjadi "pahlawan" yang menyembuhkan luka batin atau menyelesaikan masalah pribadi Anda, itu adalah sinyal kuat bahwa Anda belum siap.Mengandalkan orang lain sebagai obat penawar hampa hanya akan menciptakan ketergantungan emosional yang tidak sehat.
Indikator kesiapan yang paling valid dapat dilihat dari bagaimana Anda memandang status kesendirian Anda. Seseorang yang siap berkomitmen biasanya sudah merasa "genap" dan bahagia dengan kehidupan mandirinya, sehingga kehadiran pasangan bersifat melengkapi, bukan menyempurnakan. Namun, apabila Anda merasa sangat hampa, cemas, dan merasa tidak berharga saat tidak ada orang yang menemani, keinginan pacaran tersebut murni didorong oleh rasa kesepian.
Hubungan yang baru tidak akan pernah berjalan optimal jika bagasi emosional dari masa lalu belum selesai diproses secara tuntas. Tanda bahwa Anda telah siap adalah ketika Anda mampu melihat masa lalu secara objektif tanpa menyimpan dendam, amarah, atau kerinduan yang mendalam. Jika Anda masih sering membicarakan mantan atau diam-diam membandingkan sifat orang baru dengan masa lalu, hati Anda sebenarnya masih tertinggal di sana.
Evaluasi bagaimana cara Anda berinteraksi dengan orang yang sedang dekat dengan Anda saat ini. Hubungan yang dilandasi kesiapan matang ditandai dengan komunikasi yang konsisten, terbuka, dan menghargai satu sama lain di segala situasi. Namun, jika Anda menyadari bahwa Anda hanya bersemangat menghubunginya di malam hari, saat sedang stres, atau ketika tidak ada agenda kegiatan lain, Anda hanya menjadikannya pengisi waktu luang.
Ketika seseorang siap untuk memulai romansa baru, fokus utamanya adalah bagaimana ia bisa memberikan perhatian, kasih sayang, dan kompromi yang tulus kepada pasangannya. Berbeda halnya dengan orang yang sekadar kesepian; fokus mereka cenderung egois dan berpusat pada pemenuhan validasi diri. Mereka hanya ingin dihujani perhatian, dicari, dan diapresiasi tanpa ada keinginan besar untuk membalas usaha tersebut secara seimbang.
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