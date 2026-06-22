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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 23 Juni 2026 | 04.19 WIB

9 Tanda Bahwa Anda Adalah Anggota Keluarga yang Paling Banyak Dibicarakan Saat Tidak Hadir Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi banyak dibicarakan oleh keluarga / foto: Magnific/dragonimages - Image

seseorang yang menjadi banyak dibicarakan oleh keluarga / foto: Magnific/dragonimages

JawaPos.com - Keluarga sering dianggap sebagai tempat yang paling nyaman dan penuh dukungan. Namun, seperti halnya kelompok sosial lainnya, dinamika keluarga tidak selalu berjalan sederhana. Ada kalanya seseorang menjadi pusat perhatian, baik karena prestasi, kepribadian, keputusan hidup, maupun konflik yang pernah terjadi.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (21/6), dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk membentuk narasi sosial dan menjadikan individu tertentu sebagai topik pembicaraan yang berulang.

Jika Anda sering merasa menjadi bahan pembicaraan ketika tidak berada di tengah keluarga, beberapa tanda berikut mungkin dapat memberikan gambaran. Tentu saja, pembicaraan tersebut tidak selalu bersifat negatif. Dalam banyak kasus, seseorang menjadi topik karena dianggap menarik, berbeda, atau memiliki pengaruh besar terhadap anggota keluarga lainnya.

1. Setiap Pertemuan Keluarga Selalu Menyinggung Nama Anda

Salah satu tanda paling jelas adalah ketika nama Anda hampir selalu muncul dalam berbagai percakapan keluarga. Bahkan ketika Anda tidak hadir, anggota keluarga lain mengetahui kabar terbaru tentang Anda secara detail.

Menurut psikologi sosial, individu yang memiliki pengaruh emosional kuat terhadap kelompok cenderung lebih sering menjadi topik diskusi. Hal ini bisa terjadi karena keberhasilan, pilihan hidup, atau bahkan karakter yang menonjol dibanding anggota keluarga lainnya.

2. Anda Sering Mendengar Cerita Tentang Diri Anda dari Orang Ketiga

Pernahkah Anda mendengar sepupu atau saudara mengatakan, “Kemarin paman dan tante membicarakan kamu,” atau “Semua orang sempat membahas keputusanmu”?

Jika kejadian seperti ini sering terjadi, kemungkinan besar Anda memang menjadi pusat perhatian dalam keluarga. Dalam psikologi komunikasi, fenomena ini dikenal sebagai social referencing, yaitu kebiasaan kelompok menggunakan pengalaman atau perilaku seseorang sebagai bahan evaluasi bersama.

3. Keluarga Selalu Mengetahui Kehidupan Anda Meski Anda Jarang Bercerita

Anda mungkin tidak terlalu aktif berbagi cerita, tetapi anggota keluarga tampaknya mengetahui pekerjaan Anda, hubungan pribadi, atau rencana masa depan Anda.

Hal ini menunjukkan bahwa informasi tentang diri Anda beredar melalui jaringan komunikasi keluarga. Dalam sistem keluarga (family systems theory), informasi mengenai anggota yang dianggap penting biasanya menyebar lebih cepat dibanding informasi lainnya.

4. Keputusan Anda Sering Menjadi Bahan Perbandingan

Kalimat seperti:

“Lihat, dia bisa pindah kota demi karier.”
“Kenapa kamu tidak seperti kakakmu?”
“Dia berani mengambil risiko yang besar.”

Editor: Setyo Adi Nugroho
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