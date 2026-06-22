9 Tanda Kepribadian Aslimu Akhirnya Muncul Setelah Bertahun-Tahun Bersembunyi Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan kepribadian asli / foto: Magnific/khwaneigq
JawaPos.com - Banyak orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka dengan menyesuaikan diri. Mereka belajar mengatakan hal yang diharapkan orang lain, memilih jalan yang dianggap “aman”, dan menyembunyikan sisi diri yang sebenarnya demi diterima lingkungan.
Psikologi menunjukkan bahwa hal ini bukan sesuatu yang aneh. Sejak kecil, manusia belajar beradaptasi agar bisa diterima oleh keluarga, teman, dan masyarakat. Namun seiring bertambahnya usia dan pengalaman, banyak orang mulai mengalami perubahan yang menarik: mereka perlahan berhenti memainkan peran dan mulai menjadi diri mereka yang sebenarnya.
Kepribadian asli yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai muncul ke permukaan. Bukan karena seseorang berubah menjadi orang lain, melainkan karena ia semakin nyaman dengan dirinya sendiri.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (21/6), terdapat sembilan tanda bahwa kepribadian aslimu akhirnya mulai muncul setelah bertahun-tahun bersembunyi, menurut psikologi.
1. Kamu Tidak Lagi Merasa Harus Menyenangkan Semua Orang
Dulu, mungkin kamu selalu berusaha membuat semua orang bahagia. Kamu sulit berkata "tidak" karena takut dianggap egois atau mengecewakan orang lain.
Namun sekarang, kamu mulai memahami bahwa tidak mungkin memuaskan semua orang.
Psikologi menyebut perubahan ini sebagai meningkatnya self-differentiation, yaitu kemampuan untuk mempertahankan identitas pribadi tanpa harus bergantung pada persetujuan orang lain.
Kamu tetap peduli pada orang lain, tetapi tidak lagi mengorbankan dirimu sendiri hanya demi mendapatkan penerimaan.
Dan anehnya, justru ketika berhenti berusaha menyenangkan semua orang, hubunganmu menjadi lebih sehat.
2. Kamu Lebih Jujur Tentang Apa yang Kamu Rasakan
Selama bertahun-tahun, banyak orang terbiasa menyembunyikan emosi mereka.
Mereka mengatakan "aku baik-baik saja" padahal sebenarnya sedang sedih, marah, atau kelelahan.
Ketika kepribadian aslimu mulai muncul, kamu tidak lagi merasa perlu memakai topeng setiap saat.
Kamu mulai bisa berkata:
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