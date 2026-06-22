Sukses Tanpa Stres! 5 Batasan Kerja yang Selalu Ditetapkan Orang Cerdas Agar Terhindar dari Kelelahan

JawaPos.com – Orang sukses tidak selalu bekerja dengan penuh tekanan atau mengabaikan kesejahteraan diri.

Ini karena kesuksesan sejati datang bukan dari tekanan atau tuntutan yang memberatkan diri sendiri.

Mencapai kesuksesan dengan tetap hidup nyaman tanpa stres bisa saja dicapai jika ada batasan diri yang harus ditetapkan.

Namun, tidak banyak orang mampu menetapkan batasan yang jelas dan bijak ketika sedang bekerja.

Ada beberapa orang yang menganggap bahwa dedikasi penuh hingga mengabaikan diri sendiri adalah kunci kesuksesan.

Faktanya, kesuksesan datang ketika seseorang mampu menetapkan batasan dari kesibukan setelah bekerja.

Dilansir dari Your Tango, ada lima batasan yang harus ditetapkan agar dapat mencapai kesuksesan tanpa merasa stres.