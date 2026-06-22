7 Tips Cerdas untuk Menghadapi Orang Kasar, Salah Satunya Gunakan Humor

Ilustrasi berhadap dengan orang kasar.
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang harus berhadapan dengan orang yang bersikap kasar, baik di lingkungan kerja, media sosial, maupun dalam lingkup keluarga.
Reaksi spontan seperti membalas dengan emosi atau menarik diri memang terasa mudah, tetapi sering kali justru memperburuk situasi dan menambah ketegangan.
Karena itu, diperlukan cara yang lebih tenang dan bijak untuk menghadapi perilaku tersebut agar situasi tetap terkendali dan tidak semakin memanas.
Mengutip Times of India, terdapat tujuh cara cerdas yang dapat membantu seseorang tetap tenang, percaya diri, dan mampu mengendalikan diri saat berhadapan dengan orang yang bersikap kasar.
1. Tetap tenang dan kalem
Ketika seseorang bersikap kasar, insting pertama Anda mungkin adalah membentak, tetapi itu hanya memperburuk situasi.
Sebaliknya, tarik napas dalam-dalam dan tetap tenang. Menanggapi dengan tenang membantu Anda mengendalikan situasi dan emosi.
Nada bicara yang tenang juga dapat membuat orang lain kesal dan menghentikan percakapan agar tidak memanas.
2. Tetapkan batasan yang sopan namun tegas
Orang yang kasar sering menguji batas individu lain untuk melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah.
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