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Irfan Ferdiansyah
Senin, 22 Juni 2026 | 05.33 WIB

Jika Anda Diajarkan 5 Hal Ini saat Tumbuh Dewasa, Orang Tua Anda Lebih Cerdas daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang lebih cerdas dari kebanyakan orang tua (Magnific/vh-studio) - Image

Ilustrasi seseorang yang lebih cerdas dari kebanyakan orang tua (Magnific/vh-studio)

JawaPos.com - Tidak semua bentuk kecerdasan terlihat dari gelar akademis atau kemampuan memecahkan soal rumit. Dalam psikologi, orang tua yang cerdas bukan hanya mereka yang mampu menyediakan kebutuhan materi, tetapi juga mereka yang berhasil menanamkan nilai-nilai yang membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara emosional, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Banyak orang baru menyadari di usia dewasa bahwa pelajaran paling berharga yang mereka terima dari orang tua ternyata bukan tentang bagaimana mendapatkan nilai tinggi atau pekerjaan bergengsi, melainkan tentang cara berpikir dan menjalani hidup.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), jika Anda diajarkan lima hal berikut sejak kecil, besar kemungkinan orang tua Anda memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang.

1. Kesalahan Bukan Sesuatu yang Memalukan, Melainkan Kesempatan untuk Belajar

Sebagian orang tumbuh dengan ketakutan berlebihan terhadap kegagalan. Mereka takut mencoba, takut dikritik, dan merasa bahwa melakukan kesalahan adalah tanda ketidakmampuan.

Namun, orang tua yang cerdas memahami bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar.

Jika sejak kecil Anda sering mendengar kalimat seperti:

"Tidak apa-apa salah, yang penting belajar dari pengalaman."
"Coba lagi, kamu pasti bisa."
"Kesalahan bukan akhir dari segalanya."

Maka Anda telah dibesarkan dengan pola pikir yang dikenal dalam psikologi sebagai growth mindset.

Konsep ini diperkenalkan oleh psikolog Carol Dweck dan terbukti membantu seseorang menjadi lebih tangguh, percaya diri, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Editor: Candra Mega Sari
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