Tanpa Disadari, 9 Kebiasaan Ini Sering Menjadi Tanda Pola Pikir Miskin yang Sulit Membawa Kemajuan Finansial

Ilustrasi orang yang mapan finansial (Magnific)
JawaPos.com - Kondisi keuangan seseorang tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan yang dimiliki.
Dalam banyak kasus, cara berpikir dan kebiasaan sehari-hari justru memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kemampuan seseorang dalam membangun kesejahteraan jangka panjang.
Banyak orang beranggapan bahwa kemajuan finansial hanya bergantung pada keberuntungan, latar belakang keluarga, atau kesempatan yang datang.
Padahal, berbagai penelitian dan pengalaman para ahli keuangan menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten sering menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan dalam mengelola uang.
Pola pikir miskin bukan berarti seseorang memiliki sedikit uang. Istilah ini lebih mengacu pada cara pandang yang membuat seseorang sulit berkembang secara finansial meskipun memiliki peluang untuk maju.
Tanpa disadari, pola pikir tersebut dapat tercermin melalui berbagai kebiasaan yang tampak sederhana tetapi berdampak besar dalam jangka panjang.
Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan kebiasaan yang sering dianggap sebagai tanda pola pikir miskin dan dapat menghambat kemajuan finansial apabila terus dipertahankan.
1. Selalu Menyalahkan Keadaan atas Semua Masalah Keuangan
Salah satu kebiasaan yang paling sering menghambat perkembangan finansial adalah kecenderungan menyalahkan keadaan atas setiap kesulitan yang dihadapi.
Orang dengan pola pikir seperti ini biasanya merasa bahwa kondisi ekonomi, lingkungan, keluarga, atau nasib menjadi penyebab utama mengapa mereka tidak dapat maju.
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