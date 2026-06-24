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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 25 Juni 2026 | 02.45 WIB

Jika Anda Ingin Berhenti Peduli dengan Penilaian Orang Lain, Mulailah Mempraktikkan 8 Perubahan Pola Pikir Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang berhenti mengkhawatirkan penilaian orang lain (Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang berhenti mengkhawatirkan penilaian orang lain (Freepik)

JawaPos.com - Dalam dunia yang serba terhubung dan penuh dengan ekspektasi sosial saat ini, kita sangat rentan terjebak dalam pusaran overthinking mengenai penilaian orang lain.

Kita sering kali merasa cemas tentang penampilan, pilihan hidup, karier, hingga apa yang kita unggah di media sosial, semua dilakukan demi menjaga citra di mata orang sekitar. Padahal, terlalu mencemaskan opini orang lain justru dapat menghambat pertumbuhan diri dan menjauhkan kita dari kebahagiaan yang sejati.

Psikologi modern pun telah membuktikan bahwa ketergantungan pada validasi eksternal berdampak buruk bagi kesehatan mental. Namun kabar baiknya, kita bisa melatih diri untuk keluar dari belenggu tersebut.

Dilansir dari Geediting, terdapat 8 perubahan pola pikir yang menurut psikologi sangat efektif untuk membantu Anda berhenti mengkhawatirkan penilaian orang lain secara berlebihan.

1. Pahami bahwa kebanyakan orang tidak benar-benar memperhatikan Anda

Pola pikir pertama yang harus dipahami adalah "spotlight effect", yaitu kecenderungan kita untuk melebih-lebihkan seberapa besar orang lain memperhatikan kita. 

Dalam kenyataannya, sebagian besar orang lebih sibuk memikirkan diri mereka sendiri daripada mengkritisi hidup Anda. 

Psikologi menyebut ini sebagai bias perhatian dimana kita merasa jadi pusat dunia, padahal tidak.

Ubah pola pikir: “Orang lain mungkin melihatku sebentar, tapi mereka tidak memikirkanku sepanjang hari. Aku bebas untuk menjadi diriku sendiri.”

2. Fokus pada nilai, bukan validasi

Editor: Candra Mega Sari
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