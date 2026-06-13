11 Kebiasaan Pola Pikir Keuangan Jangka Panjang untuk Finansial Sehat yang Berbeda dari Kebanyakan Orang

JawaPos.com – Pola pikir keuangan jangka panjang tidak lahir dari satu keputusan besar, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus diulang secara konsisten setiap harinya.

Orang dengan pola pikir finansial sehat melihat jauh melampaui hasil instan dan selalu mempertimbangkan bagaimana keputusan hari ini berdampak pada masa depan.

Kebiasaan-kebiasaan finansial jangka panjang ini mungkin tampak sederhana di permukaan, namun mampu menciptakan lintasan keuangan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (13/6), berikut sebelas kebiasaan yang secara konsisten membedakan orang dengan pola pikir keuangan jangka panjang dari mereka yang berpikir jangka pendek.

1. Mempertimbangkan dampak masa depan sebelum melakukan pembelian

Sebelum mengeluarkan uang, perhatian mereka secara alami bergerak melampaui label harga untuk mempertimbangkan seberapa sering benda itu akan digunakan.

Pendekatan ini menghubungkan setiap pengeluaran dengan nilai jangka panjang, menghasilkan lebih sedikit penyesalan dan lebih banyak kesesuaian dengan prioritas hidup.

2. Menganggap konsistensi lebih penting daripada intensitas

Kemajuan finansial dibangun melalui pengulangan kebiasaan kecil yang bisa dipertahankan, bukan melalui tindakan besar yang hanya dilakukan sesekali.