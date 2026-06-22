4 Kombinasi Buah Ini Bisa Menjadi Racun bagi Tubuh apabila Dikonsumsi, Apa Saja?

JawaPos.com - Buah-buahan dikenal sebagai makanan sehat yang kaya vitamin, mineral, dan serat. Namun, tidak semua jenis buah cocok dikonsumsi bersamaan dalam satu sajian.

Beberapa kombinasi buah dipercaya dapat menimbulkan gangguan pencernaan atau mengurangi manfaat nutrisinya jika dikonsumsi secara bersamaan. Karena itu, ada jenis buah tertentu yang lebih baik dimakan secara terpisah.

Meski klaim mengenai kombinasi buah yang “beracun” perlu ditinjau berdasarkan bukti ilmiah yang kuat, sejumlah sumber kesehatan tetap menyarankan untuk memperhatikan cara mengombinasikan buah dalam pola makan sehari-hari.

Mengutip Healthshots, berikut empat kombinasi buah yang disebut sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan efek kurang baik bagi tubuh.

1. Melon dengan buah lainnya

Jika menyangkut kombinasi buah, sebaiknya hindari mencampur semangka atau melon dengan buah-buahan lain.

Melon memiliki kandungan air yang tinggi sehingga mungkin tidak dapat dicerna dengan baik bila dikombinasikan dengan buah-buahan lain.

2. Pisang dengan buah berprotein tinggi

Salah satu kombinasi buah terpenting yang harus dihindari adalah pisang dengan buah berprotein tinggi seperti jambu biji, aprikot kering, kiwi, alpukat, dan blackberry.