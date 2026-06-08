Jangan Cuci 5 Buah Ini Sebelum Disimpan, Bikin Cepat Busuk

JawaPos.com – Mencuci buah dan sayuran mungkin tampak seperti kebiasaan sehat.
Namun nyatanya untuk beberapa jenis buah, air sebelum disimpan justru dapat lebih berbahaya daripada bermanfaat.
Melansir eating well, hindari membilas buah-buahan ini sampai Anda siap untuk memakannya jika tak ingin cepat busuk.
1. Buah beri
Stroberi, blueberry, raspberry, dan blackberry adalah buah-buahan berpori yang cepat menyerap air, jadi sebaiknya jangan dicuci sebelum disimpan.
Kelembapan berlebih ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan jamur dan membuat buah menjadi lunak.
Bahkan membilas sebentar pun dapat memperpendek masa simpannya di kulkas.
Sebaliknya, stroberi, raspberry, dan blackberry sebaiknya disimpan dalam satu lapisan di dalam wadah yang dilapisi tisu dapur dan dibiarkan sedikit terbuka.
Menyimpan buah beri dalam satu lapisan mencegah buah hancur, sementara tisu kertas menyerap kelembapan berlebih.
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