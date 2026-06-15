6 Buah Ini Jika Dikonsumsi dengan Benar Bisa Menghindari Penyakit Ginjal, Apa Saja?

ilustrasi aneka buah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Ginjal memiliki peran penting dalam tubuh, mulai dari menyaring darah, membuang zat sisa, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, hingga mendukung kesehatan tulang.
Organ ini bekerja tanpa henti setiap hari, sehingga membutuhkan perawatan yang baik agar fungsinya tetap optimal.
Namun, ketika ginjal mengalami tekanan akibat pola makan yang tidak sehat, kurang cairan, tekanan darah tinggi, atau diabetes, kemampuannya dalam menyaring racun dan menjaga keseimbangan tubuh dapat menurun.
Untuk membantu menjaga kesehatan ginjal, alam menyediakan berbagai pilihan makanan, termasuk buah-buahan yang diketahui memiliki manfaat bagi organ tersebut.
Mengutip Times of India, berikut enam jenis buah yang dipercaya dapat membantu menurunkan risiko penyakit ginjal.
1. Blueberry
Di antara sekian banyak buah beri, blueberry berada di puncak daftar.
Buah ini kaya akan antioksidan, terutama antosianin, yang menjadikannya pilihan aman bagi siapa pun.
Antioksidan tersebut dapat mengurangi stres oksidatif atau peradangan pada jaringan ginjal sehingga memperlambat kerusakan atau menjaga struktur ginjal.
2. Cranberry
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa