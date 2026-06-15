6 Buah Ini Jika Dikonsumsi dengan Benar Bisa Menghindari Penyakit Ginjal, Apa Saja?

JawaPos.com – Ginjal memiliki peran penting dalam tubuh, mulai dari menyaring darah, membuang zat sisa, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, hingga mendukung kesehatan tulang.

Organ ini bekerja tanpa henti setiap hari, sehingga membutuhkan perawatan yang baik agar fungsinya tetap optimal.

Namun, ketika ginjal mengalami tekanan akibat pola makan yang tidak sehat, kurang cairan, tekanan darah tinggi, atau diabetes, kemampuannya dalam menyaring racun dan menjaga keseimbangan tubuh dapat menurun.

Untuk membantu menjaga kesehatan ginjal, alam menyediakan berbagai pilihan makanan, termasuk buah-buahan yang diketahui memiliki manfaat bagi organ tersebut.

Mengutip Times of India, berikut enam jenis buah yang dipercaya dapat membantu menurunkan risiko penyakit ginjal.

1. Blueberry

Di antara sekian banyak buah beri, blueberry berada di puncak daftar.

Buah ini kaya akan antioksidan, terutama antosianin, yang menjadikannya pilihan aman bagi siapa pun.

Antioksidan tersebut dapat mengurangi stres oksidatif atau peradangan pada jaringan ginjal sehingga memperlambat kerusakan atau menjaga struktur ginjal.