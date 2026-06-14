6 Penyebab Burnout Kelelahan Kerja akibat Lingkungan Kerja Tidak Sehat yang Perlu Dikenali Menurut Psikologi

Penyebab burnout kelelahan kerja akibat lingkungan kerja tidak sehat yang perlu dikenali menurut psikologi / foto : Magnific/ diana.grytsku
JawaPos.com – Psikologi burnout kerja menjelaskan bahwa penyebab kelelahan kerja sejati bukan sekadar soal beban tugas, melainkan tentang kondisi lingkungan kerja tidak sehat yang terus menggerus energi.
Burnout kerja berkembang secara perlahan melalui tekanan harian, ekspektasi tidak realistis, dan lingkungan kerja tidak sehat yang terus mengambil lebih dari yang diberikan.
Psikologi modern menegaskan bahwa mengenali penyebab kelelahan kerja sejak dini adalah kunci untuk mencegah burnout kerja yang semakin dalam dan merusak.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (14/6), berikut enam penyebab kelelahan kerja dari lingkungan kerja tidak sehat yang secara psikologi terbukti menjadi pemicu utama burnout kerja yang paling umum terjadi.
1. Beban kerja yang terus-menerus berlebihan
Tuntutan kerja yang semakin intens dan kompleks menciptakan kelelahan fisik dan mental yang secara perlahan merusak efektivitas serta kesehatan seseorang.
Psikolog UC Berkeley Dr. Christina Maslach menjelaskan bahwa melakukan terlalu banyak hal dalam waktu terlalu lama tidak menyisakan ruang untuk pemulihan.
Kondisi inilah yang menjadi titik di mana kerusakan akibat burnout kerja mulai benar-benar terasa dan sulit untuk diatasi tanpa perubahan nyata.
Beban kerja berlebih bukan hanya soal jumlah tugas, melainkan juga soal kompleksitas yang tidak sebanding dengan kapasitas dan waktu yang tersedia.
Penting untuk menyampaikan kekhawatiran ini kepada atasan dengan menjelaskan bahwa peningkatan kuantitas pekerjaan berpotensi menurunkan kualitas hasil yang dihasilkan.
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