9 Tanda Tubuh Secara Psikologi Menandakan Burnout Parah dan Kamu Sangat Butuh Istirahat

JawaPos.com – Tubuh manusia memiliki cara uniknya sendiri untuk memberikan sinyal bahwa burnout sudah mencapai titik yang tidak bisa diabaikan lagi.

Secara psikologi, mengabaikan tanda-tanda kelelahan ekstrem ini bukan hanya merugikan produktivitas, melainkan juga membahayakan kesehatan secara keseluruhan.

WHO bahkan telah mencantumkan burnout sebagai salah satu kontributor utama penyakit yang perlu mendapat perhatian serius dari semua orang.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (2/6), berikut sembilan tanda spesifik yang dikirimkan tubuhmu sebagai peringatan bahwa sudah saatnya kamu benar-benar memberikan dirimu jeda yang layak.

1. Kelelahan yang tidak pernah hilang meski sudah tidur

Psikolog Herbert Freudenberger mendefinisikan burnout pada 1974 sebagai kelelahan akibat tuntutan berlebihan pada energi dan sumber daya yang dimiliki seseorang.

Berbeda dari kelelahan biasa, kelelahan akibat burnout tidak hilang hanya dengan tidur malam yang cukup sekalipun.

Merasa tetap lelah setelah tidur panjang adalah sinyal jelas bahwa sistem sarafmu sudah teregang jauh melampaui kapasitas yang seharusnya.